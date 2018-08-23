Еще один российский футбольный клуб погряз в долгах

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Калининградская «Балтика» не платит зарплату футболистам 

Чемпионат.com 23 августа 2018
В Калининграде проблемы. Накануне стало известно о финансовых проблемах в местной «Балтике» — футболисты сидят без денег месяцами. Всё настолько безнадёжно, что есть вероятность бойкота клубом ближайшего матча ФНЛ.
В прошлом сезоне ФНЛ «Балтика» выглядела симпатично. С минимальными затратами клуб до последнего боролся за повышение в классе и закончил сезон пятым — в шаге от «стыков». Казалось, что здесь-то проблем с наследием ЧМ быть не должно.
Тогда в клубе рулили бывшие «железнодорожники». Тот самый «зять Смородской» Кирилл Котов был спортивным директором, главным тренером — Игорь Черевченко.
Последний неожиданно покинул Калининград. Его сменил Валерий Непомнящий. Следом в команду потянулись известные футболисты, но это не спасло «Балтику» от провального старта сезона. Сейчас клуб идёт в зоне вылета, набрав шесть очков в семи матчах. Но не все его проблемы связаны с футболом.

Бойкот и отсутствие зарплаты

«Я сейчас сам лечу в Калининград, пока без понятия, что там происходит. Бойкот? Не знаю, я впервые об этом слышу», — раздражённо бросил Касаев.
Такой была реакция Алана на информацию «Чемпионата» о готовящемся бойкоте игры с «Шинником». Напомним, по нашим сведениям, игроки уже несколько месяцев не получают деньги, а счета клуба арестованы.
Не знаем, насколько честен был Алан в своих эмоциях, но очень скоро мы нашли подтверждение финансовых проблем в «Балтике». По понятным причинам, источник в клубе рассказал обо всём анонимно.
— Информация о финансовых проблемах — правда?
— В клубе не платят зарплату. Новые футболисты до сих пор не получили ни копейки. Плюс должны тем, кто остался с того сезона.
— Давно?
— Это продолжается три месяца. Новичкам вообще ничего не платят. Ни зарплаты, ни премиальных, ничего.
— Команда что-то предпринимает?
— Были командные собрания. В руководстве сказали, что контракт со спонсорами подписан, и всё должно наладиться до конца месяца.
— Футболисты готовы бойкотировать игру с «Шинником»?
— Решения пока нет, но они готовы сделать что-то, чтобы привлечь внимание к проблеме. Но на рожон пока никто не идёт.
Три месяца — большой срок. Показалось очень вероятным, что проблемы назревали ещё в конце прошлого сезона. Догадки опроверг бывший тренер «Балтики» Игорь Черевченко.
«Уходить даже мысли не было. При том, что у меня были хорошие предложения. Никаких финансовых проблем не заметил, всё, что обещали — выплачивали. Были, конечно, небольшие задержки — максимум месяц — но в ФНЛ это нормально».
Значит, всё-таки форс-мажор.

Что теперь?

Своим мнением об этой истории поделился генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.
«Последнюю зарплату игрокам выплатили за апрель. За май зарплата вообще не выплачивалась, а по премиям есть долги ещё с прошлого года. Сначала ребята собирались бойкотировать тренировки, потом — игры.
Насколько я понимаю, у клуба проблема со спонсором — «Калининградским янтарным комбинатом». Есть предварительное соглашение, но деньги, которые должны быть выделены, пока не выделяются. И непонятно, будут или нет, и если будут, то в каком объёме. Клуб находится в подвешенном состоянии.
Если у клуба сохраняются долги с прошлого года, то так вообще он получил лицензию? Как и в случае с «Анжи» и во многих случаях до этого, клубы, имеющие незакрытые задолженности, не должны допускаться к соревнованиям».
С полным заявлением Зотова можно ознакомиться здесь.
Очередной матч «Балтики» в ФНЛ состоится 26 августа — в воскресенье. Выйдет ли команда на поле — точно пока непонятно. Зато очевидно, что после этих событий многие очарованные ЧМ люди начнут пробуждаться от эйфорического приступа любви к спорту номер один. Поболели и хватит.
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