Еще один российский футбольный клуб погряз в долгах

Калининградская «Балтика» не платит зарплату футболистам

В Калининграде проблемы. Накануне стало известно о финансовых проблемах в местной «Балтике» — футболисты сидят без денег месяцами. Всё настолько безнадёжно, что есть вероятность бойкота клубом ближайшего матча ФНЛ.

В прошлом сезоне ФНЛ «Балтика» выглядела симпатично. С минимальными затратами клуб до последнего боролся за повышение в классе и закончил сезон пятым — в шаге от «стыков». Казалось, что здесь-то проблем с наследием ЧМ быть не должно.

Последний неожиданно покинул Калининград. Его сменил Валерий Непомнящий . Следом в команду потянулись известные футболисты, но это не спасло «Балтику» от провального старта сезона. Сейчас клуб идёт в зоне вылета, набрав шесть очков в семи матчах. Но не все его проблемы связаны с футболом.

Бойкот и отсутствие зарплаты

«Я сейчас сам лечу в Калининград, пока без понятия, что там происходит. Бойкот? Не знаю, я впервые об этом слышу», — раздражённо бросил Касаев.

Такой была реакция Алана на информацию «Чемпионата» о готовящемся бойкоте игры с «Шинником». Напомним, по нашим сведениям, игроки уже несколько месяцев не получают деньги, а счета клуба арестованы.

Не знаем, насколько честен был Алан в своих эмоциях, но очень скоро мы нашли подтверждение финансовых проблем в «Балтике». По понятным причинам, источник в клубе рассказал обо всём анонимно.

— Информация о финансовых проблемах — правда?

— В клубе не платят зарплату. Новые футболисты до сих пор не получили ни копейки. Плюс должны тем, кто остался с того сезона.

— Давно?

— Это продолжается три месяца. Новичкам вообще ничего не платят. Ни зарплаты, ни премиальных, ничего.

— Команда что-то предпринимает?

— Были командные собрания. В руководстве сказали, что контракт со спонсорами подписан, и всё должно наладиться до конца месяца.

— Футболисты готовы бойкотировать игру с «Шинником»?

— Решения пока нет, но они готовы сделать что-то, чтобы привлечь внимание к проблеме. Но на рожон пока никто не идёт.

Три месяца — большой срок. Показалось очень вероятным, что проблемы назревали ещё в конце прошлого сезона. Догадки опроверг бывший тренер «Балтики» Игорь Черевченко.

«Уходить даже мысли не было. При том, что у меня были хорошие предложения. Никаких финансовых проблем не заметил, всё, что обещали — выплачивали. Были, конечно, небольшие задержки — максимум месяц — но в ФНЛ это нормально».

Значит, всё-таки форс-мажор.

Что теперь?

Своим мнением об этой истории поделился генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов

«Последнюю зарплату игрокам выплатили за апрель. За май зарплата вообще не выплачивалась, а по премиям есть долги ещё с прошлого года. Сначала ребята собирались бойкотировать тренировки, потом — игры.

Насколько я понимаю, у клуба проблема со спонсором — «Калининградским янтарным комбинатом». Есть предварительное соглашение, но деньги, которые должны быть выделены, пока не выделяются. И непонятно, будут или нет, и если будут, то в каком объёме. Клуб находится в подвешенном состоянии.

Если у клуба сохраняются долги с прошлого года, то так вообще он получил лицензию? Как и в случае с «Анжи» и во многих случаях до этого, клубы, имеющие незакрытые задолженности, не должны допускаться к соревнованиям».

С полным заявлением Зотова можно ознакомиться здесь.

Очередной матч «Балтики» в ФНЛ состоится 26 августа — в воскресенье. Выйдет ли команда на поле — точно пока непонятно. Зато очевидно, что после этих событий многие очарованные ЧМ люди начнут пробуждаться от эйфорического приступа любви к спорту номер один. Поболели и хватит.