Футболисту сошло с рук нацистское приветствие

Футболист итальянского клуба «65 Фута» Еудженио Люппи не будет наказан за нацистское приветствие на стадионе в Мардзаботто — городе, где во времена Второй мировой войны усилиями нацистов была устроена массовая резня. Об этом сообщает ANSA.

Люппи судили за оправдание фашизма. Однако, в ходе заседания суд пришел к выводу, что поведение игрока «не угрожает демократии».