Ещё
Футболисту сошло с рук нацистское приветствие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисту сошло с рук нацистское приветствие 

Lenta.ru 22 августа 2018
Фото: кадр из аидео
Футболист итальянского клуба «65 Фута» Еудженио Люппи не будет наказан за нацистское приветствие на стадионе в Мардзаботто — городе, где во времена Второй мировой войны усилиями нацистов была устроена массовая резня. Об этом сообщает ANSA.
Люппи судили за оправдание фашизма. Однако, в ходе заседания суд пришел к выводу, что поведение игрока «не угрожает демократии».
Сам инцидент произошел в ноябре 2017 года. Празднуя взятие ворот в матче любительских команд, футболист вскинул руку в нацистском приветствии и показал символику Республики Сало (марионеточного государства, просуществовавшего с 1943 по 1945 год, — прим. «Ленты.ру»).
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение