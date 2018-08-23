Футболист из Мали намекнул на трансфер в ЦСКА

Нападающий малийского футбольного клуба «Гайдарс» Лассана Н'Диай намекнул на переход в московский ЦСКА.

«ЦСКА — отличная европейская команда. Это будет честь для меня», — написал 17-летний форвард в своём Twitter.

La confiance naît du comportement de l’homme. Togheter as one ☝🏿 💪🏿@jhrhodes05 pic.twitter.com/DHY6OncjYs— Lassana N’diaye (@Lasso_ndiaye19) 22 августа 2018 г.

Сообщалось, что Н'Диай находился на просмотре в стане армейцев. Сначала малиец может выступать в молодёжном составе красно-синих, а полноценный контракт с первой командой будет подписан после наступления совершеннолетия.

В 2017 году на чемпионате мира среди юношеских команд в Индии Н'Диай забил шесть мячей в семи матчах и помог сборной Мали занять четвёртое место, проиграв в матче за бронзу Бразилии.

Ранее новичок футбольного ЦСКА Влашич оценил уровень РПЛ.