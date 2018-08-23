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Футболист из Мали намекнул на трансфер в ЦСКА
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Футболист из Мали намекнул на трансфер в ЦСКА 

RT на русском 23 августа 2018
Фото: Twitter © @Lasso_ndiaye19
Нападающий малийского футбольного клуба «Гайдарс» Лассана Н'Диай намекнул на переход в московский ЦСКА.
«ЦСКА — отличная европейская команда. Это будет честь для меня», — написал 17-летний форвард в своём Twitter.
Сообщалось, что Н'Диай находился на просмотре в стане армейцев. Сначала малиец может выступать в молодёжном составе красно-синих, а полноценный контракт с первой командой будет подписан после наступления совершеннолетия.
В 2017 году на чемпионате мира среди юношеских команд в Индии Н'Диай забил шесть мячей в семи матчах и помог сборной Мали занять четвёртое место, проиграв в матче за бронзу Бразилии.
Ранее новичок футбольного ЦСКА Влашич оценил уровень РПЛ.
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