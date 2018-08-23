Ещё
Матич и Валенсия вернулись в строй
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матич и Валенсия вернулись в строй 

Soccer News 23 августа 2018
Фото: Soccer News
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич приступил к тренировкам.
Напомним, что перед стартом сезона футболист перенес операцию, связанную с травмой, которую получил во время ЧМ-2018.
Также к занятиям вернулся Антонио Валенсия.
Soccer News: последние новости
"Лион" дома взял верх над "Страсбуром" "Райо Вальекано" объявил о переходе игрока "Реала" Польский хавбек близок к переходу в ЦСКА
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение