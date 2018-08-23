Ещё
Роналду назвал самый красивый гол в своей карьере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Криштиану Роналду назвал самый красивый гол в своей карьере 

Вести.Ru 23 августа 2018
Фото: Instagram
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал гол, который в его спортивной карьере ему запомнился больше остальных. Форвард отметил мяч, забитый им в ворота своей нынешней команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала".
"Считаю, что гол в ворота "Ювентуса" был лучшим в моей карьере, — сказал Роналду, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на DAZN Italia. — Помню тот момент, когда болельщики стали аплодировать мне, что стало для меня невероятным удивлением. Прежде со мной такого не происходило. Невероятный момент".
Напомним, что в том поединке Роналду совершил удар через себя, с высоты 2,23 метра. "Реал" одержал крупную гостевую победу (3:0), в том числе благодаря дублю Роналду. Позже этот гол был признан самым красивым в минувшем сезоне Лиги чемпионов по версии УЕФА.
По окончании сезона португалец покинул "Королевский клуб" и перешел как раз в "Ювентус".
Вести.Ru: последние новости
Футболисты "Спартака" почтили память Алексея Парамонова ЦСКА близок к трансферу поляка Шиманского из "Легии" Капитан чемпионов мира по футболу обвинен в вождении в нетрезвом виде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение