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Кака прокомментировал переход Роналду в «Ювентус»
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Кака прокомментировал переход Роналду в «Ювентус» 

RT на русском 23 августа 2018
Фото: Reuters
Бывший футболист сборной Бразилии Кака поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
«Роналду — дружелюбный и общительный человек, который даёт заряд энергии. Считаю, что «Ювентус» поступил правильно, подписав его. С его мастерством он будет оставаться одним из лучших игроков мира ещё долгое время», — цитирует бразильца La Gazzetta Dello Sport.
Он также вспомнил период, когда они вместе с португальцем выступали за «Реал».
«Играть вместе с Криштиану было здорово, но мне нравилось и играть против него. Он очень любит соперничать, всегда старается победить. Годы, которые я провёл в Мадриде, были позитивными. Мы были близки с Роналду, хотя такое бывает не со всеми одноклубниками. С самого начала Пепе, Марсело, я и Криштиану были хорошими товарищами», — добавил экс-обладатель «Золотого мяча».
Кака играл за испанский клуб с 2009 по 2013 год.
Ранее Руни заявил, что «Ювентус» сможет выиграть Лигу чемпионов благодаря Роналду.
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