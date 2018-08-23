Кака прокомментировал переход Роналду в «Ювентус»

«Роналду — дружелюбный и общительный человек, который даёт заряд энергии. Считаю, что «Ювентус» поступил правильно, подписав его. С его мастерством он будет оставаться одним из лучших игроков мира ещё долгое время», — цитирует бразильца La Gazzetta Dello Sport.

Он также вспомнил период, когда они вместе с португальцем выступали за «Реал».

«Играть вместе с Криштиану было здорово, но мне нравилось и играть против него. Он очень любит соперничать, всегда старается победить. Годы, которые я провёл в Мадриде, были позитивными. Мы были близки с Роналду, хотя такое бывает не со всеми одноклубниками. С самого начала Пепе, Марсело, я и Криштиану были хорошими товарищами», — добавил экс-обладатель «Золотого мяча».

Кака играл за испанский клуб с 2009 по 2013 год.

Ранее Руни заявил, что «Ювентус» сможет выиграть Лигу чемпионов благодаря Роналду.