Маркизио попал в сферу интересов «Зенита»

Однако позже княжеский клуб отказался от сделки. Маркизио может предпочесть «Спортинг» «Зениту» только в том случае, если клуб возглавит его соотечественник Клаудио Раньери, сообщает Corriere di Torino.

Однако петербуржцы и португальцы не единственные, кто озвучил свои амбиции на футболиста. Также в качестве возможных альтернатив представлены «Севилья», «Бетис» и клубы американской лиги MLS.