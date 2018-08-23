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Маркизио попал в сферу интересов «Зенита»
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Маркизио попал в сферу интересов «Зенита» 

News.ru 23 августа 2018
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mark Smith
Экс-хавбек «Ювентуса» Клаудио Маркизио заинтересовал руководство «Зенита». Также 32-летнего полузащитника в качестве потенциального игрока рассматривали «Монако» и «Спортинг».
Однако позже княжеский клуб отказался от сделки. Маркизио может предпочесть «Спортинг» «Зениту» только в том случае, если клуб возглавит его соотечественник Клаудио Раньери, сообщает Corriere di Torino.
Однако петербуржцы и португальцы не единственные, кто озвучил свои амбиции на футболиста. Также в качестве возможных альтернатив представлены «Севилья», «Бетис» и клубы американской лиги MLS.
Напомним, что «Зенит» в одby момент потерял сразу двух полузащитников — Кристиан Нобоа получил травму во время матча четвёртого тура РПЛ против «Урала» (4:1), Леонардо Паредес получил жёлтую карточку в середине второго тайма матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА, что привело к дисквалификации.
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