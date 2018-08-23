31-летний тренер-вундеркинд остановит обновленную «Баварию»

Пять рискованных ставок на главные матчи первого тура чемпионата Германии

24 августа

"Бавария" — "Хоффенхайм"

Мюнхенцы уже провели в этом сезоне два официальных матча. Впечатления — прямо противоположные. Вынос "Айнтрахта" (5:0) в игре за Суперкубок Германии при большом числе упущенных моментов сменились вялой победой (1:0) над клубом "Дрохтерзен/Асель" из региональной лиги в первом раунде Кубка Германии.

Казалось бы, состав в обеих встречах был близок к оптимальному, а шесть дней отдыха должны были помочь команде восстановиться. Но вместо разгрома зрители увидели минимальную победу "Баварии" благодаря голу Роберта Левандовского на 81-й минуте. Разумеется, мюнхенцы были ощутимо лучше, но не более того. Эта игра заставила усомниться в полной готовности рекордмайстера к сезону, однако вряд ли её стоит воспринимать всерьёз. Скорее всего, дело было в банальном недонастрое.

На первый взгляд, новая "Бавария" мало чем отличается от старой. Вместо вновь ушедшего на покой Юппа Хайнкеса команду возглавил хорват Нико Ковач , но пока изменения носят скорее косметический характер. Во-первых, для полноценного внедрения собственного стиля прошло слишком мало времени, а потому говорить о реальных перестроениях Ковача сейчас не стоит. Во-вторых, состав практически не изменился: мюнхенцы в кой-то веки обошлись без громких трансферов.

Фактически, единственным новичком "Баварии" в летнее трансферное окно стал Леон Горецка, да и тот пришёл в статусе свободного агента. В остальном — небывалая для последних лет тишина. Весь костяк сохранился, хотя покупка как минимум центрального защитника и опорника мюнхенцам бы точно не помешала. Для победы в Бундеслиге нынешнего набора игроков хватит с запасом, но в Лиге чемпионов амбиции, похоже, придётся немного поумерить.

"Хоффенхайм" летом провернул сразу несколько интересных трансферов, усилив все линии. Сине-белые по-прежнему любят искать новичков в нетоповых чемпионатах (Касима Адамса купили у "Янг Бойз", Исаака Бельфодиля — у "Стандарда"), а 31-летний главный тренер Юлиан Нагельсман обеспечивает команде бесконечную подпитку свежими идеями и, как следствие, планомерный прогресс.

В прошлом сезоне Бундеслиги "Хоффенхайм" стал третьим, попав в групповой этап Лиги чемпионов. Ещё одно важное качество клуба из Зинсхайма — он обыгрывает "Баварию" в домашних матчах на протяжении двух сезонов, причём всякий раз делает это всухую (1:0 и 2:0). На этот раз команды сыграют на "Альянц-Арене", и всё же шансы гостей трудно назвать минимальными.

Букмекеры дают на победу "Баварии" 1.25, обычно такой коэффициент предлагают на успех фаворита в матчах вроде "Реал" — "Хетафе" или "Ювентус" — "Сассуоло". Разумеется, шансы мюнхенцев выглядят предпочтительнее, и всё же определённый перекос в пользу хозяев есть.

3 победы, 2 поражения и ничья — результаты "Баварии" в играх с "Хоффенхаймом" за три предыдущих сезона Бундеслиги. Плюс самый старт сезона, плюс новый тренер, плюс дерзкий соперник… При этом "гости не проиграют" идёт в БК "Лига Ставок" 4.35, победа "Хоффенхайма" с форой (+1,5) — за 2.30, а с форой (+2) — за 1.75. Пожалуй, доводов более чем достаточно, чтобы выбрать один из этих вариантов. Какой именно — зависит от того, на сколько вы любите рисковать.

Второй важный момент: букмекеры ждут очень результативного поединка. Всему виной матч второго круга минувшего чемпионата Германии, в котором мюнхенцы победили со счётом 5:2. Но дело в том, что в той игре "Хоффенхайм" забил два быстрых гола и повёл 2:0 к 12-й минуте, после чего "Бавария" раскрылась и включилась на полную мощность.

А вот исходы шести предыдущих очных встреч. 0:2, 0:1, 1:1, 2:0, 2:1 и 2:0. Сразу два мяча к 12-й минуте сильно похожи на исключение из правил, а потому к тоталам стоит присмотреться поближе. ТМ 2,5 гола за 3.20, ТМ 3 гола за 2.45, ТМ 3,5 гола за 1.90 — крайне интересные варианты.

25 августа

"Вольфсбург" — "Шальке"

(Сделать ставку) Ставка: победа "Шальке" за 2.35 в БК "Лига Ставок"

"Волки" продолжают падение: в минувшем сезоне команда доигралась до стыковых матчей за сохранение места в Бундеслиге, остановившись в шаге от пропасти. Никаких изменений в межсезонье не последовало, а потому "Вольфсбург" рискует остаться в нижней части таблицы надолго.

Принявший команду в середине февраля Бруно Лаббадиа сохранил работу, хотя не показал ничего особенного. Список летних трансферов ограничивается одной фамилией — у "Штутгарта" был куплен нападающий Даниэль Гинчек . По меркам Бундеслиги это более чем крепкое приобретение, но вся остальная команда осталась неизменной.

"Шальке" в межсезонье обновился гораздо сильнее, хотя эти перемены не должны ослабить команду. Вместо Горецки, Хёведеса и Майера "горняки" заполучили талантливейшего Суата Сердара, а также находящихся в самом расцвете Марка Ута, Салифа Сане, Омара Маскареля и Стивена Скжибски. Серебряный призёр Бундеслиги укрепил скамейку перед Лигой чемпионов и явно не планирует понижать планку во внутреннем первенстве.

В последнее время "волки" превратились в одного из любимых клиентов "Шальке": три года без побед, одна ничья и пять поражений в шести предыдущих встречах, разница голов — 2:11. Вроде бы "Вольфсбург" играет дома, но считать этот фактор важным не получается сразу по нескольким причинам.

Во-первых, два последних матча с "Шальке" на своём поле "Вольфсбург" проиграл, да ещё и всухую. Во-вторых, зелёно-белые в минувшем чемпионате стали 17-й командой Бундеслиги по количеству очков в родных стенах. Всего три победы в 17 домашних матчах и отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Тут надо бы добавить, что на выезде лучше "Шальке" играла только "Бавария": 28 очков в 17 гостевых матчах.

В связи с этим велик соблазн не мудрить, а выбрать вариант попроще, ведь коэффициент 2.35 на победу "Шальке" кажется крайне привлекательным. Более осторожные игроки могут подстраховаться и взять победу гостей с нулевой форой за 1.64, тогда в случае ничьей произойдёт возврат. Любителям рисковать стоит подумать о победе "Шальке" всухую, это предложение оценено в 3.90.

26 августа

"Боруссия Д" — "РБ Лейпциг"

(Сделать ставку) Ставки: "РБ Лейпциг" не проиграет за 2.10, тотал меньше 3 мяча за 2.00 в БК "Лига Ставок"

Самый интригующий матч стартового тура чемпионата Германии. Обе команды сменили главного тренера и были довольно активны на трансферном рынке. Ральф Рангник теперь будет совмещать должности спортивного директора и тренера "быков", а у "Боруссии" всё несколько тривиальнее — команду возглавил опытный Люсьен Фавр , ранее пошумевший с "Боруссией" М и "Ниццей".

"Шмели" добавили в команду баланса подписанием нашего старого знакомого — Акселя Витселя. Экс-игрок "Зенита" закончил китайские гастроли и будет стабилизировать игру "Боруссии" простыми, но надёжными решениями. Коллективы Люсьена Фавра, как правило, обладают хорошо организованной обороной и грамотной игрой в центре поля, поэтому за 29-летнего бельгийца и заплатили € 20 млн Готовый футболист с таким набором качеств станет для Фавра ключевым.

Букмекеры отдают заметное преимущество "Боруссии", победа хозяев идёт за 1.80. Пожалуй, "РБ Лейпциг" немного недооценивают: это крепкая и агрессивная команда, которая остаётся опасной даже без Наби Кейта. "Шмели", в свою очередь, только начинают перестройку и на первых порах обязательно будут сталкиваться с проблемами и нестабильностью.

Скажем, 20 августа "Боруссия" прошла далеко не самый мощный "Гройтер Фюрт" в первом раунде Кубка Германии только благодаря голу на 120-й минуте (2:1 ДВ). Более того, дортмундцы едва не покинули турнир по итогам основного времени, но мяч Витселя на 95-й минуте перевёл встречу в экстра-таймы.

Пожалуй, считать "Боруссию" однозначным фаворитом всё же не стоит. Подопечные Фавра непременно прибавят по ходу сезона, но на сегодня их трудно назвать большой силой. "Шмели" встречались с "быками" четырежды, и пока баланс не в их пользу: победа, ничья и два поражения. Пожалуй, ставка "гости не проиграют" за 2.10 просто напрашивается.

Букмекеры ждут от матча большого числа голов, так что можно попробовать сыграть против волны. Три личные встречи из четырёх получились низовыми, да и в целом атаке "Боруссии" есть куда прибавлять. ТМ 2,5 мяча за 2.60, ТМ 3 мяча за 2.00 и ТМ 3,5 мяча за 1.65 — каждый может подобрать себе вариант по вкусу.