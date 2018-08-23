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«Майнц» продлил контракт с полузащитником
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«Майнц» продлил контракт с полузащитником 

LiveSport.Ru 23 августа 2018
Фото: Vaaju.com
«Майнц» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Жаном-Филиппом Гбаменом.
Новое соглашение «карнавальников» с 22-летним футболистом сборной Кот-д’Ивуара рассчитано до лета 2023 года.
Гбамен выступает за «Майнц» с 2016 года. В 63 матчах за клуб на счету 22-летнего хавбека сборной Кот-д'Ивуара 1 гол. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2022 года.
Гбамен выступает за «Майнц» с 2016 года. В 63 матчах за клуб на счету хавбека 1 гол.
Свою профессиональную карьеру ивуариец начинал в «Лансе».
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