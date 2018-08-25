В «Барселоне» хотят сохранить финалиста ЧМ-2018

"Ракитич — системообразующий игрок "Барселоны". Мы рассчитываем на него. В течение сезона нам нужны лучшиефутболисты, и Ракитич — один из них. Он знаком со стилем нашей игры и полностью предан клубу. Поэтому, разумеется, я хочу, чтобы он остался", — приводит слова специалиста Goal.

30-летний Ракитич защищает цвета каталонского клуба с 2014 года. За команду он провел 214 матчей и забил 30 мячей. Этим летом ряд СМИ информировал о том, что хавбек может покинуть сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что "Барселона" согласовала личный контракт с Ракитичем.