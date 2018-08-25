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В «Барселоне» хотят сохранить финалиста ЧМ-2018
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В «Барселоне» хотят сохранить финалиста ЧМ-2018 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил желание сохранить в команде хорватского полузащитника Ивана Ракитича, передает "Советский спорт".
"Ракитич — системообразующий игрок "Барселоны". Мы рассчитываем на него. В течение сезона нам нужны лучшиефутболисты, и Ракитич — один из них. Он знаком со стилем нашей игры и полностью предан клубу. Поэтому, разумеется, я хочу, чтобы он остался", — приводит слова специалиста Goal.
30-летний Ракитич защищает цвета каталонского клуба с 2014 года. За команду он провел 214 матчей и забил 30 мячей. Этим летом ряд СМИ информировал о том, что хавбек может покинуть сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что "Барселона" согласовала личный контракт с Ракитичем.
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