Роналду назвал второй любимый вид спорта

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих предпочтениях среди других видов спорта. Слова 33-летнего форварда передает O Bola.

«Мне нравится Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), люблю смотреть поединки. Также смотрю теннис и баскетбол. Пинг-понг — второй любимый вид спорта. В нем я хорош», — заявил Роналду.

Португалец поддерживает дружеские отношения с бойцами UFC — ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В феврале Роналду встретился с российским бойцом. Спортсмены обменялись подарками.

Роналду — пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Также в активе форварда пять побед в финале Лиги чемпионов и титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии.