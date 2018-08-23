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ПСЖ потеряет Неймара или Мбаппе
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ПСЖ потеряет Неймара или Мбаппе 

Lenta.ru 23 августа 2018
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принудить французский «Пари Сен-Жермен» продать одного из двух наиболее дорогих игроков команды. Об этом сообщает Onda Cero.
23 августа УЕФА вынесет решение по делу о нарушении ПСЖ финансового fair play во время летнего трансферного окна в 2017 году. Международная организация собирается потребовать от парижской команды продажи бразильца Неймара или француза Килиана Мбаппе. В случае, если руководство ПСЖ не примет эти условия, клубу грозит крупный штраф и запрет на трансферную деятельность.
По информации издания, мадридский «Реал» готов перекупить одного из игроков французской команды. Любой из нападающих может занять место португальского форварда Криштиану Роналду, перешедшего в туринский «Ювентус» летом этого года.
Портал transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 150 миллионов евро, Неймара — в 180 миллионов. Бразилец прошлым летом перешел во французский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Француз был арендован у «Монако» с последующим обязательством выкупа прав за 180 миллионов евро.
ПСЖ является действующим чемпионом Франции. В начале августа 2018 года клуб также стал обладателем Суперкубка страны, переиграв «Монако» со счетом 4:0.
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