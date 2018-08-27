«Монако» не захотел игрока из России

«Монако» не интересуется Промесом

Как стало известно «Чемпионату», футбольный клуб «Монако» не проявляет интереса к Квинси Промесу . Сообщения в СМИ о том, что «Спартак» запросил у «монегасков» € 20 млн за игрока не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что на Промеса, помимо «Монако», претендуют лиссабонская «Бенфика» и «Севилья». Также в прессе появлялись слухи об интересе к 26-летнему игроку сборной Нидерландов со стороны итальянских клубов, среди которых «Рома» и «Милан», однако в настоящий момент трансферное окно в Италии уже закрыто.

Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году. В нынешнем сезоне хавбек принял участие во всех 5 стартовых матчах красно-белых в Российской Премьер-Лиге, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

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