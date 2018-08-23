Производство по делу Ташаева приостановлено

РФС приостановил производство по делу футболиста «Спартака» Ташаева

Арбитражный суд города Москвы 14 августа по итогам заседания объявил, что не станет удовлетворять иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" о признании недействительными некоторых условий договора игрока с его бывшим клубом "Динамо". При этом представитель ФК "Динамо" в ходе заседания заявил, что клуб признает исковые требования общества в полном объеме.

"Мы приостановили производство по делу до вступления в законную силу этого решения. После того, как судебный акт по этому делу вступит в законную силу, мы возобновим производство и будем рассматривать заявление "Динамо" к Ташаеву с учетом того, что решил Арбитражный суд", — сказал Березов.

ВФСО "Динамо" сообщило ТАСС, что подаст апелляцию на решение суда. Судебный акт вступит в свою силу в том случае, если апелляционная жалоба не будет подана.

29 декабря 2017 года Ташаев подписал новый контракт с "Динамо", рассчитанный до 2020 года, но в июне футболист написал заявление об уходе из клуба. По словам агента футболиста Алана Агузарова, Ташаев воспользовался опцией в контракте, за месяц уведомив клуб о своем решении. В свою очередь ВФСО "Динамо", которое является акционером футбольного клуба, в июне подало иск к АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" и игроку с требованием признать недействительным один из пунктов контракта Ташаева, который касается отступных при переходе игрока в другой клуб. Представитель ВФСО отметил, что предусмотренная контрактом сумма компенсации составляла €1,5 млн в случае перехода в клуб Российской премьер-лиги, а с учетом внесения в контракт оспариваемого пункта ФК "Динамо" лишился компенсации за подготовку футболиста (порядка €2 млн) и возможности получить выплаты за последующие переходы игрока в другие клубы.

Параллельно ВФСО "Динамо" требовало наложить в качестве обеспечительных мер запрет на переход игрока в другой клуб и регистрацию перехода в Российском футбольном союзе (РФС), однако суд отказал в этом требовании. 13 августа Девятый арбитражный апелляционный суд также утвердил решение суда первой инстанции.