Производство по делу Ташаева приостановлено

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приостановила производство по делу футболиста "Спартака" Александра Ташаева. Об этом ТАСС по телефону сообщил председатель палаты Виктор Березов.
Арбитражный суд города Москвы 14 августа по итогам заседания объявил, что не станет удовлетворять иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" о признании недействительными некоторых условий договора игрока с его бывшим клубом "Динамо". При этом представитель ФК "Динамо" в ходе заседания заявил, что клуб признает исковые требования общества в полном объеме.
"Мы приостановили производство по делу до вступления в законную силу этого решения. После того, как судебный акт по этому делу вступит в законную силу, мы возобновим производство и будем рассматривать заявление "Динамо" к Ташаеву с учетом того, что решил Арбитражный суд", — сказал Березов.
ВФСО "Динамо" сообщило ТАСС, что подаст апелляцию на решение суда. Судебный акт вступит в свою силу в том случае, если апелляционная жалоба не будет подана.
29 декабря 2017 года Ташаев подписал новый контракт с "Динамо", рассчитанный до 2020 года, но в июне футболист написал заявление об уходе из клуба. По словам агента футболиста Алана Агузарова, Ташаев воспользовался опцией в контракте, за месяц уведомив клуб о своем решении. В свою очередь ВФСО "Динамо", которое является акционером футбольного клуба, в июне подало иск к АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" и игроку с требованием признать недействительным один из пунктов контракта Ташаева, который касается отступных при переходе игрока в другой клуб. Представитель ВФСО отметил, что предусмотренная контрактом сумма компенсации составляла €1,5 млн в случае перехода в клуб Российской премьер-лиги, а с учетом внесения в контракт оспариваемого пункта ФК "Динамо" лишился компенсации за подготовку футболиста (порядка €2 млн) и возможности получить выплаты за последующие переходы игрока в другие клубы.
Параллельно ВФСО "Динамо" требовало наложить в качестве обеспечительных мер запрет на переход игрока в другой клуб и регистрацию перехода в Российском футбольном союзе (РФС), однако суд отказал в этом требовании. 13 августа Девятый арбитражный апелляционный суд также утвердил решение суда первой инстанции.