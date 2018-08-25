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Главный тренер «Челси»: я предпочитаю Англию
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Главный тренер «Челси»: я предпочитаю Англию 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Reuters
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри сравнил отношение к футболу в итальянской Серии А и Английской премьер-лиге (АПЛ), передает "Советский спорт".
"В Италии разворачивается война до игры. Но во время матча, если через 20 минут счет 2:0, то все заканчивается. Здесь до стартового свистка идет вечеринка, но на поле проходит война. Я предпочитаю Англию", — цитирует Сарри журналист ESPN Лиаму Туоми.
В матче третьего тура АПЛ "Челси" сыграет с "Ньюкаслом". Встреча состоится 26 августа.
Ранее "Челси" установил ценник на Маркоса Алонсо в размере €60 млн
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