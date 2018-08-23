«Анжи» запретили регистрацию новых футболистов

РФС запретил «Анжи» регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на махачкалинский "Анжи" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Запрет был наложен как обеспечительная мера для расчета по задолженности перед бывшим игроком клуба Багаутдином Рикматуллаевым. Махачкалинский клуб имеет задолженность перед игроком по заработной плате за период с апреля по май 2018 года. Также клуб обязан возместить расходы, связанные с лечением и восстановлением футболиста от травмы.

"Анжи" испытывает серьезные финансовые проблемы. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды базируется в Подольске.