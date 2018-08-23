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«Анжи» запретили регистрацию новых футболистов
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РФС запретил «Анжи» регистрацию новых футболистов 

ТАСС 23 августа 2018
Фото: РИА Новости
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на махачкалинский "Анжи" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Запрет был наложен как обеспечительная мера для расчета по задолженности перед бывшим игроком клуба Багаутдином Рикматуллаевым. Махачкалинский клуб имеет задолженность перед игроком по заработной плате за период с апреля по май 2018 года. Также клуб обязан возместить расходы, связанные с лечением и восстановлением футболиста от травмы.
"Анжи" испытывает серьезные финансовые проблемы. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды базируется в Подольске.
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