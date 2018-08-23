«Я истощен»: как Усэйн Болт убежал в футбол

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на 100 и 200 метров ямаец Усэйн Болт приступил к тренировкам в австралийской футбольной команде «Сентрал Кост Маринерс».

Бегун подписал с клубом контракт, согласно которому он будет проводить тренировки с командой в течение шести недель. 31 августа представители «Маринерс» определятся с тем, стоит ли заключать с Болтом полноценный контракт.

«Я много раз говорил о том, что хотел бы профессионально играть в футбол. Клуб дал мне прекрасную возможность, чем я собираюсь воспользоваться. Я готов учиться, готов тренироваться и сделать все возможное», — заявил Болт пресс-службе клуба.

Отмечается, что на первом тренировочном занятии ямайца, которое прошло 21 августа, собралось более полусотни журналистов.

«Сентрал Кост Маринерс» выступает в первом по силе дивизионе Австралии — А-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла последнее, десятое место в турнирной таблице. В 27 встречах клуб одержал четыре победы, восемь раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. За последние четыре года лучшим достижением коллектива из города Госфорд стала восьмая строчка.

Свою профессиональную карьеру в легкой атлетике Болт завершил в 2017 году после чемпионата мира, который прошел в Лондоне. На нем ямаец завоевал бронзовую награду в забеге на 100 метров. Заключительной в карьере спортсмена должна была стать эстафета 4х100 м. Но завершилась она не триумфальной победой сборной Ямайки, а драмой.

Бежавший на последнем этапе гонки Болт после нескольких метров дистанции неожиданно захромал и упал.

Как оказалось позднее, у спортсмена случилась травма левого подколенного сухожилия.

После завершения выступлений в легкой атлетике Болт все чаще говорил о своем желании попробовать силы в футболе.

Легкоатлет является поклонником клуба Английской премьер-лиги « Манчестер Юнайтед ». И именно травма на чемпионате мира помешала ему выйти на поле в форме любимого клуба: спортсмен был заявлен на благотворительный матч между «красными дьяволами» и «Барселоной».

«Я всегда мечтаю о больших вещах. Одним из самых моих сильных желаний является выступить за «Манчестер Юнайтед». Может быть, это моя самая большая мечта. Пусть это будет даже один матч. Я надеюсь, что моя мечта станет реальностью», — цитируют ямайца австралийские СМИ.

В дальнейшем у спринтера получилось сыграть на стадионе «Олд Траффорд».

Весной этого года Болт принял участие в благотворительном матче, организованном певцом Робби Уильямсом

Ямаец даже стал капитаном сборной мира, а на его футболке был номер 9,58 — время его мирового рекорда в стометровке. Уильямс же вышел с капитанской повязкой в составе команды Великобритании. В матче приняли участие звезды шоу-бизнеса и легенды футбола. Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти победила команда Соединенного Королевства (3:1). Единственный мяч с 11-метровой отметки в составе сборной мира забил как раз Болт.

Однако на этом знакомство ямайца с футболом не закончилось. В начале года он тренировался вместе с футболистами одной из лучших команд ЮАР — «Мамелоди Сандаунз», а уже весной занимался в составе дортмундской «Боруссии». Приезд восьмикратного олимпийского чемпиона вызвал большой интерес среди болельщиков: на открытое занятие пришло около 1400 человек.

После тренировки тогдашний главный тренер немецкого клуба Петер Штегер остался впечатлен добродушием прославленного спортсмена.

«Усэйн — невероятно добродушный парень. Спортсмен с такой автобиографией, но совершенно приземленный. Для нас было честью познакомиться и поработать с ним», — приводит слова Штегера официальный сайт «Боруссии».

«Однако, если Болт хочет выступать на высоком уровне, ему еще предстоит многое сделать, поскольку его физические данные сильно отличаются от футбольных», — добавил наставник команды.

Сам спортсмен заявил, что тренировочные занятия истощили его.

«В эти два дня я получил настоящее удовольствие. Но должен признаться, что чувствую истощение. Никогда столько не бегал», — цитирует Болта Bild.

В мае спортсмен приступил к тренировкам в норвежском футбольном клубе «Стремсгодсет». 5 июня Болт дебютировал за команду в товарищеском матче против юношеской сборной Норвегии. Бегун вышел на замену на 71-й минуте матча. За отведенное время ему удалось нанести один удар по воротам. Встреча завершилась победой команды Норвегии со счетом 1:0. После игры Болт произнес в раздевалке трогательную речь.

«В течение этой недели я чувствовал себя хорошо в вашей команде, атмосфера была замечательной. Мне были очень рады, хочу поблагодарить клуб за это. Я очень ценю это.

Теперь буду следить за результатами «Стремсгодсета», будете вы побеждать или нет. Буду отслеживать, кто забил, а кто нет.