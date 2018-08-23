В России выпустили спортивную форму в цветах ковра

Футбольный клуб «Ростов» выпустил эксклюзивный четвертый комплект формы в цветах ковра, «прославившегося» на матче с «Енисеем».

Ковер неожиданно стал символом «Ростова» после игры с «Енисеем», когда в кадр телетрансляции попали болельщики, которые праздновали гол, размахивая ковром. После матча, закончившегося со счетом 4:1 в пользу «Ростова», болельщики подарили ковер команде.