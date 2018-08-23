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В России выпустили спортивную форму в цветах ковра
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В России выпустили спортивную форму в цветах ковра 

Рамблер 23 августа 2018
Фото: аккаунт клуба в Twitter
Футбольный клуб «Ростов» выпустил эксклюзивный четвертый комплект формы в цветах ковра, «прославившегося» на матче с «Енисеем».
Ковер неожиданно стал символом «Ростова» после игры с «Енисеем», когда в кадр телетрансляции попали болельщики, которые праздновали гол, размахивая ковром. После матча, закончившегося со счетом 4:1 в пользу «Ростова», болельщики подарили ковер команде.
Как сообщается в официальном твиттере "Ростова", на форму поступило уже 500 предзаказов. В твиттере также опубликована фотография игрока клуба Дмитрия Скопинцева в футболке с ковром.
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