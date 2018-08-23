«Уфа» проиграла «Рейнджерс»

«Уфа» потерпела поражение от «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф ЛЕ

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы шотландский клуб «Рейнджерс» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный мяч записал на свой счёт английский защитник команды хозяев Коннор Голдсон , который отличился на 41-й минуте встречи.

Напомним, на предыдущей стадии Лиги Европы «Уфа» оказалась сильнее люксембургского клуба «Прогрес Нидеркорн» (первый матч — 2:1, ответный — 2:2), а шотландская команда выбила из турнира словенский «Марибор» (первый матч — 3:1, ответный — 0:0).

Ответный матч «Уфа» и «Рейнджерс» проведут в России 30 августа.