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«Уфа» проиграла «Рейнджерс»
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«Уфа» потерпела поражение от «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф ЛЕ 

Чемпионат.com 23 августа 2018
Фото: Reuters
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы шотландский клуб «Рейнджерс» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Айброкс» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победный мяч записал на свой счёт английский защитник команды хозяев Коннор Голдсон, который отличился на 41-й минуте встречи.
Напомним, на предыдущей стадии Лиги Европы «Уфа» оказалась сильнее люксембургского клуба «Прогрес Нидеркорн» (первый матч — 2:1, ответный — 2:2), а шотландская команда выбила из турнира словенский «Марибор» (первый матч — 3:1, ответный — 0:0).
Ответный матч «Уфа» и «Рейнджерс» проведут в России 30 августа.
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