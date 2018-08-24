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Дзюба попросил называть его Томом Крузом
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Дзюба попросил называть его Томом Крузом 

RT на русском 24 августа 2018
Нападающий российского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба с юмором прокомментировал победу команды над норвежским «Мёльде» в квалификации Лиги Европы.
«Зенит» уже не первый матч на последних минутах «душит» соперника? Когда выигрываешь, это придаёт уверенности. Сейчас и Антон Заболотный забил. Для него это очень хорошо, чисто для эмоционального и морального состояния. Гол окрыляет. Зовите меня Том Круз. Заболотный после моих ударов забивает, поэтому миссия невыполнима. На самом деле это очень круто. Я очень рад за него», — цитирует форварда официальный сайт коллектива из Санкт-Петербурга.
По словам Дзюбы, накануне поединка с «Мёльде» отпраздновавшего 30-летие, у него сложилась приятная традиция забивать мячи в каждый день рождения.
«Праздник прошёл на базе, не совсем как хотелось, потому что приехало много друзей и родственников. Удалось только днём чуть-чуть посидеть в ресторане», — добавил он.
Ранее сообщалось, что мяч Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Мёльде» в квалификации Лиги Европы.
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