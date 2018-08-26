Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»

«Локомотив» — «Анжи» — 2:1, РПЛ, 5-й тур

А ещё «Локомотив» забил больше одного мяча!

«Локо» всё ещё лидер. По работе с болельщиками

Может, кто-то уже утомился слушать, как круто «Локомотив» работает над предматчевой программой. Но клубу до сих пор удаётся удивлять. Сегодня перед матчем на территорию стадиона привезли «Тараканов». 40-минутный опен-эйр с неплохим фуд-кортом и множеством развлечений — 300 рублей (минимальная стоимость билетов) можно было отдать, даже если вы не собирались на игру.

… и это работает

На матч пришло более 15 тысяч зрителей, и вряд ли многие из них фаны известной рок-группы. Прямо сейчас в Черкизово пишут кейс на тему того, как увеличивать посещаемость в условиях российских реалий. В кои-то веке тут заполнили верхний сектор на матче с аутсайдером.

8 футболистов «Локо» — в списке лучших

8 игроков «Локо» в списке лучших 33 игроков прошлого сезона: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Игорь Денисов Алексей Миранчук , Фернандеш, Фарфан, Смолов. Последний стал лучшим футболистом, Сёмин — лучшим тренером, лучшей командой — ну, вы поняли… Всем этим людям вручили награды перед матчем с «Анжи».

Покупка Крыховяка понятна

Если кому-то показалась странной покупка опорника при живых Тарасове, Денисове и Баринове, Гжегож наглядно показывает разницу. В отличие от конкурентов, Крыховяк не только подчищает, но и постоянно ищет варианты для развития атаки. Два чистых разрушителя в центре поля, как в прошлом сезоне, сильно ослабляли атакующий потенциал «Локо». Крыховяк выдал сильный матч, и во втором тайме чудом не забил второй гол в России, а чуть позже… Ну, об этом потом.

«Анжи» не поплыл

Пока команды играли в убаюкивающий футбол в лучших традициях РПЛ, «Анжи» в середине первого тайма отобрал инициативу у хозяев и опасно пробил издали. Савичев с линии штрафной пульнул мяч рядом со штангой. Гилерме провожал мяч взглядом, но пронесло. «Локо» ответил опасным штрафным Фернандеша.

#АНЖИЖИВИ

На матче ожидалось около 300 фанов из Дагестана. По ощущениям, доехало куда меньше, но и те были очень активны. Трибуна поддерживала гостей и примкнула к акции по спасению клуба. Её уже поддержали Хиддинк, Это’О и прочие суперзвёзды, игравшие в Махачкале. Посмотрим, насколько чувствительны к флешмобам власти Дагестана.

Рыбусь может и справа

Даже после дисквалификации Игнатьева и травмы Хёведеса Борис Ротенберг не попал в состав. Вместо него направо пошёл левоногий Рыбусь. Казалось, там ему будет некомфортно. На деле оказалось, что выход не на своей позиции решил игру. Сместившись с правого фланга вдоль штрафной, он подработал себе мяч под любимую левую и пробил в дальний угол. Этот гол помог «Локо» победить. Но не расстраивайтесь, Ротенберг вышел в конце!

Дядя Фёдор забил

Побыв в тени первый час игры, Смолов получил суперпас из глубины и красиво перебросил голкипера. Теперь никто не вспомнит, как играл Фёдор в этой игре, и будут правы. Как говорил Сёмин об игре форварда: «Главное — его результативность». Стадион проводил футболиста овациями.

Голевую передачу выдал Гжегож Крыховяк . Поляк адаптируется к РПЛ, и уже сейчас он в полном порядке. Пожалуй, сегодня лучшим на поле был он.