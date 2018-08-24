Белорусских спортсменов предложили считать россиянами

Министерство спорта России предложило не считать белорусских атлетов легионерами. Это следует из документации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минспорта рекомендовало внести поправки в приказ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды РФ во всероссийских спортивных соревнованиях», чтобы данный запрет не распространялся на спортсменов из Белоруссии.

Предложение касается футбола, хоккея и других игровых видов спорта. Согласно данной инициативе, белорусы больше не должны считаться легионерами в составе российских команд. Распоряжение подписано министром спорта Павлом Колобковым

В настоящее время в Российской премьер-лиге по футболу действует лимит на участие иностранцев в формате «6+5» — на поле должно быть не менее шести российских игроков и не более пяти легионеров. В Континентальной хоккейной лиге российским командам разрешено выпускать на лед не более пяти иностранных игроков одновременно.