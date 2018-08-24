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Жена бросила футболиста «Зенита» после его травмы
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Жена бросила травмированного игрока «Зенита» 

Рамблер 15 часов назад
Фото: ТАСС
Супруга полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа Ольга Нобоа-Романова объявила о расставании с футболистом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Instagram девушки.
По ее словам, теперь они с Нобоа — друзья, которых раньше связывали чувства, а теперь — дети.
Нобоа-Романова посоветовала подписчикам уметь «цивилизованно» расставаться и быть благодарными друг другу.
Свой пост она сопроводила фотографией, на который они с мужем обнимаются. На руке у футболиста видны бинты.
Девушка рассказала, что Нобоа сделали операцию, и она прошла успешно.
По данным «Ленты.ру», позже девушка удалила эту запись.
«КП» отмечает, что футболист познакомился с Романовой в 2008 году в одном из кафе Казани. В 2010-м они поженились, в браке родились два сына.
19 августа 2018 года во время игры с «Уралом» Нобоа порвал крестообразные связки. Сообщалось, что его восстановление займёт от шести до девяти месяцев.
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