Жена бросила футболиста «Зенита» после его травмы

Жена бросила травмированного игрока «Зенита»

Супруга полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа Ольга Нобоа-Романова объявила о расставании с футболистом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Instagram девушки.

По ее словам, теперь они с Нобоа — друзья, которых раньше связывали чувства, а теперь — дети.

Нобоа-Романова посоветовала подписчикам уметь «цивилизованно» расставаться и быть благодарными друг другу.

Свой пост она сопроводила фотографией, на который они с мужем обнимаются. На руке у футболиста видны бинты.

Девушка рассказала, что Нобоа сделали операцию, и она прошла успешно.

По данным «Ленты.ру», позже девушка удалила эту запись.

«КП» отмечает, что футболист познакомился с Романовой в 2008 году в одном из кафе Казани. В 2010-м они поженились, в браке родились два сына.

19 августа 2018 года во время игры с «Уралом» Нобоа порвал крестообразные связки. Сообщалось, что его восстановление займёт от шести до девяти месяцев.