Прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка России по футболу

В Москве состоялась жеребьёвка стадии 1/16 финала Кубка России по футболу, с которой в борьбу за трофей включаются представители Российской премьер-лиги (РПЛ).

Финалист прошлого розыгрыша Кубка России курский «Авангард» примет у себя дома «Краснодар». Чемпион России московский «Локомотив» поедет в гости к калининградской «Балтике». Также в рамках 1/16 финала состоится столичное дерби между «Торпедо», выступающим в третьем по силе дивизионе чемпионата России, и «Динамо».

Все 16 пар выглядят следующим образом: «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск);

«Тюмень» — ЦСКА (Москва);

«Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Москва);

«Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный);

«Сызрань-2003» — «Ростов»;

«Химки» — «Рубин» (Казань);

«Волгарь» (Астрахань) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

«Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара);

«Сахалин» — «Арсенал» (Тула);

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Урал» (Екатеринбург);

«Нижний Новгород» — «Уфа»;

«Чайка» (Песчанокопское) — «Анжи» (Махачкала);

«Динамо Барнаул» — «Оренбург».

Встречи стадии 1/16 финала Кубка России запланированы на 26 и 27 сентября.

Ранее сообщалось, что курский «Авангард» и московское «Торпедо» вышли в 1/16 финала Кубка России по футболу.