Прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка России

В Москве состоялась жеребьёвка стадии 1/16 финала Кубка России по футболу, с которой в борьбу за трофей включаются представители Российской премьер-лиги (РПЛ).
Финалист прошлого розыгрыша Кубка России курский «Авангард» примет у себя дома «Краснодар». Чемпион России московский «Локомотив» поедет в гости к калининградской «Балтике». Также в рамках 1/16 финала состоится столичное дерби между «Торпедо», выступающим в третьем по силе дивизионе чемпионата России, и «Динамо».
Все 16 пар выглядят следующим образом:
- «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск);
- «Тюмень» — ЦСКА (Москва);
- «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Москва);
- «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Москва);
- «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный);
- «Сызрань-2003» — «Ростов»;
- «Химки» — «Рубин» (Казань);
- «Волгарь» (Астрахань) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
- «Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара);
- «Сахалин» — «Арсенал» (Тула);
- «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Урал» (Екатеринбург);
- «Нижний Новгород» — «Уфа»;
- «Чайка» (Песчанокопское) — «Анжи» (Махачкала);
- «Динамо Барнаул» — «Оренбург».
Встречи стадии 1/16 финала Кубка России запланированы на 26 и 27 сентября.
Ранее сообщалось, что курский «Авангард» и московское «Торпедо» вышли в 1/16 финала Кубка России по футболу.