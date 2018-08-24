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Прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка России
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Прошла жеребьёвка 1/16 финала Кубка России по футболу 

RT на русском 18 часов назад
Фото: РИА Новости
В Москве состоялась жеребьёвка стадии 1/16 финала Кубка России по футболу, с которой в борьбу за трофей включаются представители Российской премьер-лиги (РПЛ).
Финалист прошлого розыгрыша Кубка России курский «Авангард» примет у себя дома «Краснодар». Чемпион России московский «Локомотив» поедет в гости к калининградской «Балтике». Также в рамках 1/16 финала состоится столичное дерби между «Торпедо», выступающим в третьем по силе дивизионе чемпионата России, и «Динамо».

Все 16 пар выглядят следующим образом:

  • «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск);
  • «Тюмень» — ЦСКА (Москва);
  • «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Москва);
  • «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Москва);
  • «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный);
  • «Сызрань-2003» — «Ростов»;
  • «Химки» — «Рубин» (Казань);
  • «Волгарь» (Астрахань) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • «Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара);
  • «Сахалин» — «Арсенал» (Тула);
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Урал» (Екатеринбург);
  • «Нижний Новгород» — «Уфа»;
  • «Чайка» (Песчанокопское) — «Анжи» (Махачкала);
  • «Динамо Барнаул» — «Оренбург».
Встречи стадии 1/16 финала Кубка России запланированы на 26 и 27 сентября.
Ранее сообщалось, что курский «Авангард» и московское «Торпедо» вышли в 1/16 финала Кубка России по футболу.
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