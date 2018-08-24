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В «Монако» рассказали о восстановлении Головина
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В «Монако» рассказали о восстановлении Головина 

RT на русском 14 часов назад
Фото: Panoramic globallookpress.com
В «Монако» перед матчем третьего тура французской Лиги 1 с «Бордо» рассказали о состоянии травмированных футболистов, среди которых находится полузащитник сборной России Александр Головин.
Монегаски опубликовали информацию о каждом из травмированных игроков на официальном сайте клуба.
«Александр Головин идёт на поправку под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
Головин перешёл в коллектив из Монте-Карло этим летом из московского ЦСКА. На одной из тренировок он получил травму голеностопа.
Ранее Головин заявил, что уже начал учить французский язык.
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