Ещё
Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ 

Рамблер 14 часов назад
Футбольный комментатор Василий Уткин перечислил полученный за работу на Первом канале во время ЧМ по футболу гонорар на благотворительность.
«Итак, дело сделано. Гонорар за работу на Первом на чемпионате мира в России плюс немного от иных доходов для ровного и красивого счета переданы в благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход». Играйте в футбол», — написал Уткин в Instagram и опубликовал фотографию квитанции на 1 млн рублей.
На прошлой неделе Уткин сообщил, что, наконец, получил гонорар от Первого канала за работу в рамках чемпионата мира.
Напомним, журналист успел прокомментировать только один матч между сборными Португалии и Испании в рамках группового этапа турнира, после чего был отстранен. Первый канал выплатил Уткину 783 тысячи рублей.
Комментарии34  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение