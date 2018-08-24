Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ 

Футбольный комментатор Василий Уткин перечислил полученный за работу на Первом канале во время ЧМ по футболу гонорар на благотворительность.
«Итак, дело сделано. Гонорар за работу на Первом на чемпионате мира в России плюс немного от иных доходов для ровного и красивого счета переданы в благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход». Играйте в футбол», — написал Уткин в Instagram и опубликовал фотографию квитанции на 1 млн рублей.
На прошлой неделе Уткин сообщил, что, наконец, получил гонорар от Первого канала за работу в рамках чемпионата мира.
Напомним, журналист успел прокомментировать только один матч между сборными Португалии и Испании в рамках группового этапа турнира, после чего был отстранен. Первый канал выплатил Уткину 783 тысячи рублей.