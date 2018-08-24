Чемпион мира попался на пьяной езде

Капитана сборной Франции по футболу Уго Льориса арестовали за вождение в нетрезвом виде, сообщает «Чемпионат».

Игрок сборной Франции и лондонского «Тоттенхэма» был пойман пьяным за рулем в 2.30 утра в Лондоне, после чего его доставили в полицейский участок и предъявили обвинение. Позже голкипера отпустили под залог. Судебное заседание должно состояться 11 сентября.

31-летний Уго Льорис стал чемпионом мира в составе французской сборной на прошедшим этим летом турнире в Москве. С 2012 года Льорис выступает за лондонский «Тоттенхэм» и является капитаном команды.