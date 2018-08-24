Ещё
Чемпион мира попался на пьяной езде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион мира попался на пьяной езде 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Eric Gaillard / Reuters
Капитана сборной Франции по футболу Уго Льориса арестовали за вождение в нетрезвом виде, сообщает «Чемпионат».
Игрок сборной Франции и лондонского «Тоттенхэма» был пойман пьяным за рулем в 2.30 утра в Лондоне, после чего его доставили в полицейский участок и предъявили обвинение. Позже голкипера отпустили под залог. Судебное заседание должно состояться 11 сентября.
31-летний Уго Льорис стал чемпионом мира в составе французской сборной на прошедшим этим летом турнире в Москве. С 2012 года Льорис выступает за лондонский «Тоттенхэм» и является капитаном команды.
Комментарии9  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение