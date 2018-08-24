ЦСКА огласил заявку на матч с «Рубином» 

Тренерский штаб ЦСКА огласил заявку на матч пятого тура чемпионата России против "Рубина".
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;
Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян;
Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Тимур Пухов;
Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин.
Напомним, что матч "Рубин" — ЦСКА состоится 25 августа в 16:30 по московскому времени.