Гонка бомбардиров: взлет Дзюбы и падение Смолова

Дзюба перевернул матч «Зенита» против «Мольде» в Лиге Европы

Артем Дзюба снова принес «Зениту» победу, перевернув трудный матч с норвежским «Мольде» в Лиге Европы, и превратился в главного футболиста страны, в то время как Федор Смолов отличился только раз в новом сезоне и никак не может найти себя. «Газета.Ru» разбирается в причинах взлета одного форварда и падения другого.

Артем Дзюба в очередной раз стал человеком, потащившим «Зенит» за собой. Именно его ответный гол на 70-й минуте в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с норвежским «Мольде» положил начало волевому камбэку санкт-петебургской команды (3:1), а затем нападающий организовал и ставший победным второй мяч.

Сезон-2018/19 едва начался, а Дзюба уже успел стать героем неоднократно и отдал честь дважды в четырех матчах чемпионата Российской премьер-лиги и, наоборот, четырежды в двух играх Лиги Европы.

И все это выстраивается, словно на фундаменте или силе инерции, летнего чемпионата мира, домашнего и сверхудачного для сборной России. Именно там Дзюба по-настоящему стал главным российским футболистом. Впервые в карьере.

И там же этот статус, как и место в составе, уступил зенитовскому гренадеру тогда еще игрок «Краснодара», а ныне потенциальный бомбардир московского «Локомотива» Федор Смолов.

Зная характер и вообще психологический потрет Дзюбы, от Артема можно было ожидать чего-то подобного, в то время как регресс его коллеги по амплуа и партнера по сборной стал крайне неприятной неожиданностью. И все же закономерность происшедшего рассматривается и в том, и в другом процессе.

Артем Дзюба из тех персонажей, кто вызывает максимально широкий диапазон эмоций, но не оставляет равнодушным. В то же время эмоции эти могут менять знак в зависимости от временного периода, и места пребывания игрока — стабильностью Артем никогда не отличался.

Карьера Дзюбы — одна из самых скандальных в российском футболе. Знаменитая кража денег у Владимира Быстрова на спартаковском сборе в Австрии, где то ли действительно имел место глупый и откровенно низкий поступок молодого воспитанника красно-белых, либо речь идет о вопиющей «подставе» со стороны воспитанника «Зенита», а на тот момент лучшего игрока самого титулованного клуба России.

Всей правды с четкими доказательствами мы все равно не узнаем, и остается либо принимать чью-либо сторону, основываясь на собственных чутье или симпатиях, либо просто воздержаться от выводов.

Как и в конфликте нападающего с Валерием Карпиным , с которым они теперь не переносят друг друга на дух, периодически выбрасывая свое презрение по отношению друг к другу в СМИ.

Как и мутной истории с отъездом из национальной команды перед Кубком конфедераций-2017 вроде бы из-за травмы, после чего форвард тренировался в общей группе на сборе «Зенита», прикладывал к лицу вместе с Александром Кокориным в сториз их инстаграмов, изображая усы, но отнюдь не надежды, что обернулось почти двухлетним отлучением от главной команды страны, закончившимся феерическим возвращением на мундиале.

И только в ситуации с Роберто Манчини все довольно очевидно. Итальянский специалист то ли по собственной инициативе, то ли следуя советам клубного руководства, всячески показывал, что не рассчитывает на нападающего, хотя и утверждал в прессе обратное.

В той истории жизнь, посредством полугодичной аренды в тульский «Арсенал», того самого мундиаля и старта нынешнего сезона все расставила по местам.

На самом деле объяснить «синусоидную» карьеру Дзюбы достаточно просто. Он, безусловно, относится к тому типу людей, которых окрыляет доверие и, наоборот, угнетает его отсутствие, особенно нарочитое.

При этом Артем обладает мощными лидерскими качествами и вообще сильным характером, а также большим количеством вполне здорового упрямства, что делает его особенно опасным, когда он собирается кому-то что-то доказать.

Давайте вспомним, как развивалась его карьера. Талантливым он считался всегда и поначалу воспринимался спартаковскими болельщиками и руководством как новая надежда и будущая замена Роману Павлюченко

На первом этапе его карьера планомерно, но, может быть, слишком медленно развивалась как раз до той истории с Быстровым в 2009 году.

После этого разозленный и разобиженный Дзюба был сослан в аренду в Томск, где в составе «Томи» под руководством верившего в него опытнейшего Валерия Непомнящего сделал первый серьезный скачок, выйдя на уровень стартового нападающего команды Премьер-лиги.

Все его недолговременные успешные и при этом очень яркие периоды в «Спартаке» были связаны с тренерским доверием. Так какое-то время было и при Валерии Карпине, так было в первые месяцы работы Унаи Эмери, так было и при Дмитрии Аленичеве , пока у футболиста не случились трения с руководством из-за продления контракта, в результате чего он сначала, будучи лучшим бомбардиром команды, оказался в запасе, а потом и в «Зените».

Как только доверие исчезало, Дзюба увядал. Это было при каждом из трех наставников. Зато самый мощный свой на тот момент сезон он выдал в «Ростове» у Миодрага Божовича, верившего в него безгранично.

Собственно, в тандеме с черногорцем Артем и воскресил свою карьеру в Туле в первой половине 2018 года.

Ну и сборная. Когда выступления форварда за «Арсенал» дали Артему шанс попасть на чемпионат мира, он собрался, завелся и смог доказать, что заслуживает сначала попадания в команду, затем игрового времени на главном турнире в карьере, а в итоге и места в старте и роли лидера.

Чем лучше Дзюба играл, тем больше он получал доверия от Черчесова. Чем больше было доверия, тем лучше играл Дзюба.

Сейчас ему 30 лет — отличный возраст для нападающего. Он уже максимально развил свои игровые характеристики и приобрел богатый опыт и при этом его функциональное состояние еще не пошло на возрастной спад.

Сергей Семак — не самый опытный тренер, но он провел отличную игровую карьеру сам, знает Артема достаточно хорошо и понимает, что сейчас его главному нападающему достаточно просто не мешать.

Наверное, сейчас наиболее велик шанс, что все сопутствующие факторы сложатся воедино так, что Дзюба действительно сможет оставаться на нынешнем уровне, и тогда он наверняка останется главным российским футболистом не на пару месяцев, а на несколько лет.

Случай Смолова сложнее, но он из той же области — ментальной. А попросту — характера. Федор долгое время был «золотым мальчиком» российского футбола, губившим свой талант.

Тогда его критиковали, но больше посмеивались или сожалели, что он губит свой большой потенциал. По большому счету, он никого серьезно не интересовал, и не было такого пристального внимания.

Затем нападающий взялся за ум, переломил ситуацию, начав с добротного периода в «Урале» , и превратился в лучшего нападающего чемпионата страны в «Краснодаре».

Он дважды был лучшим бомбардиром РПЛ, а в прошлом сезоне на один мяч отстал только от спартаковца Квинси Промеса , сыграв при этом на несколько матчей меньше.

Теперь спрос с него стал иным. К тому же сам Смолов уже несколько лет муссирует тему о желании отправиться за рубеж.

Само по себе это желание виделось болельщикам закономерным и оправданным, но слухи о переходах в разные европейские команды, так и остававшиеся слухами, работали в минус репутации игрока. Мол, чего он ломается и выбирает. Хочешь ехать — уезжай. И никому нет дела, как проходили переговоры, и были ли они вообще.

Смолов настраивался на чемпионат мира, справедливо полагая, что это его шанс показать себя и действительно отправиться заграницу. Да и наверняка он хотел принести пользу своей стране. Это для него не пустой звук, абсолютно точно.

Не скрывая своих амбиций и мыслей в публичных выступлениях, он вел себя как лидер. Как должен вести себя лидер и вице-капитан сборной страны, которым он был закономерно избран.

Вот только с грузом ответственности футболист не справился. Давление оказалось слишком серьезным, он накрутил сам себя и перегорел.

Первые неудачи принесли неуверенность в себе, что вместе с утратой места в стартовом составе привело к провальному турниру.

Общественность везде зла, особенно когда не оправдываются ее ожидания, а тут ведь был еще тот злополучный пенальти с Хорватией. Главный антигерой был найден, неприятности стали липнуть к нападающему снежным комом.

Вместо дороги к мечте случился путь на машине в краснодарский столб. Вместо Европы случился «Локомотив».

Федор Смолов — точно не бесхарактерный парень, иначе бы он не перевернул свою карьеру, превратившись из неудачника в стабильно лучшего бомбардира.

Но он и не Дзюба, которого окрыляет не только доверие, но и несправедливость с ненавистью. Смолову очень нужно доверие, и тогда он сможет вернуться еще раз. И тогда мечта о Европе, которую, как он сам говорит, он еще не похоронил, вполне может реализоваться.