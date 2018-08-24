Черчесова пригласили в Лондон на конференцию ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил приглашение на конференцию Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне, которая пройдет 23 сентября, сообщает ТАСС

Под руководством Черчесова сборная России дошла до стадии 1/4 финала на чемпионате мира 2018 года. В борьбе за выход в полуфинал россияне уступили команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Ранее Черчесов заявил, что во время подготовки к мундиалю национальная команда регулярно проверялась на допинг.