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Черчесова пригласили в Лондон на конференцию ФИФА
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Черчесова пригласили в Лондон на конференцию ФИФА 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил приглашение на конференцию Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне, которая пройдет 23 сентября, сообщает ТАСС.
Также на конференции выступят Дидье Дешам (Франция), Златко Далич (Хорватия), Роберто Мартинес (Бельгия), Гарет Саутгейт (Англия), Йоахим Лев (Германия).
Под руководством Черчесова сборная России дошла до стадии 1/4 финала на чемпионате мира 2018 года. В борьбе за выход в полуфинал россияне уступили команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Ранее Черчесов заявил, что во время подготовки к мундиалю национальная команда регулярно проверялась на допинг.
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