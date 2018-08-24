Буффона посадили на скамейку запасных

В «ПСЖ» Буффона посадили на скамейку из-за молодого вратаря

Главный тренер парижан Томас Тухель заявил, что намерен дать игровую практику Альфонсу Ареоля.

"Ареоля сыграет с "Анже" и "Нимом". Потом посмотрим. Мы считаем, что это очень важно для него, ведь последний раз он играл в мае.

Буффон провел три исключительных, великолепных матча. Мне не нравится оставлять его в запасе. Я не люблю принимать долгосрочные решения. На этом подготовительном этапе важно, чтобы Альфонс сыграл", — приводит слова Тухеля Goal.

40-летний Буффон перешел в "ПСЖ" этим летом на правах свободного агента из "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что Буффон назвал свой дебют в чемпионате Франции "отличным началом".