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Буффона посадили на скамейку запасных
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В «ПСЖ» Буффона посадили на скамейку из-за молодого вратаря 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон начнет два ближайших матча своей команды на скамейке запасных, сообщает "Советский спорт".
Главный тренер парижан Томас Тухель заявил, что намерен дать игровую практику Альфонсу Ареоля.
"Ареоля сыграет с "Анже" и "Нимом". Потом посмотрим. Мы считаем, что это очень важно для него, ведь последний раз он играл в мае.
Буффон провел три исключительных, великолепных матча. Мне не нравится оставлять его в запасе. Я не люблю принимать долгосрочные решения. На этом подготовительном этапе важно, чтобы Альфонс сыграл", — приводит слова Тухеля Goal.
40-летний Буффон перешел в "ПСЖ" этим летом на правах свободного агента из "Ювентуса".
Ранее сообщалось, что Буффон назвал свой дебют в чемпионате Франции "отличным началом".
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