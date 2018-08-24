Нобоа был успешно прооперирован

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа, который получил травму колена в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом», успешно прооперирован в испанской Барселоне.
Об этом сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы.
«Операция прошла успешно. В течение двух недель Нобоа будет проходить реабилитацию в Барселоне, после чего вернётся в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении клуба.
Ожидаемый срок восстановления игрока — шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что получивший травму футболист «Зенита» Нобоа расстался с женой.