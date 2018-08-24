Ещё
Нобоа был успешно прооперирован
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Зенита» Нобоа был успешно прооперирован 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа, который получил травму колена в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом», успешно прооперирован в испанской Барселоне.
Об этом сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы.
«Операция прошла успешно. В течение двух недель Нобоа будет проходить реабилитацию в Барселоне, после чего вернётся в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении клуба.
Ожидаемый срок восстановления игрока — шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что получивший травму футболист «Зенита» Нобоа расстался с женой.
RT на русском: последние новости
«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ Черчесов выступит на конференции ФИФА в Лондоне Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Льорис извинился за вождение в нетрезвом виде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение