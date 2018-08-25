«Пощёчина ливерпульскому гостеприимству»

Болельщик «Ромы» приговорён к 2,5 года тюремного заключения

В Великобритании завершился процесс над итальянцем Даниэлем Шиуско, принимавшим участие в столкновении фанатов в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой». В результате инцидента серьёзные травмы получил ирландский поклонник мерсисайдцев Шон Кокс , который продолжает проходить восстановление в больнице у себя на родине. По решению суда Шиуско приговорён к двум с половиной годам тюремного заключения.

Болельщик римского клуба «Рома» Даниэль Шиуско приговорён к двум с половиной годам тюремного заключения по Королевского суда Престона. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Насилие в футбольном мире встречается достаточно нередко, однако наказание за него зачастую несут команды, а не те, кто спровоцировал конфликт. Спортивные коллективы отделываются штрафами, в более серьёзных случаях — проведением матчей при пустых трибунах, что не мешает радикально настроенным фанатам продолжать выяснять отношения вне стадионов. В подобных ситуация найти виноватых практически невозможно, и в результате никто не привлекается к ответственности за свои действия.

Однако иной оборот приняла история с фанатами «Ромы», устроившими беспорядки в Ливерпуле в преддверии полуфинального матча Лиги чемпионов в апреле 2018 года. Незадолго до начала игры группа из 25 человек направилась в сторону «Энфилда», где напала на местных любителей футбола.

В результате драки тяжёлые травмы головы получил гражданин Ирландии Шон Кокс. В критическом состоянии он был доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому. На данный момент он находится в сознании, однако его состояние расценивается как тяжёлое.

Подробности инцидента раскрыл прокурор Кит Саттон.

«Группа фанатов, в числе которых был Шиуско, направлялась на «Энфилд». Очевидец заметил, что лица нападавших были закрыты. Они вели себя агрессивно и скандировали лозунги на итальянском языке», — цитирует Саттона Liverpool Echo.

Именно записи с любительских камер во многом помогли полиции в расследовании дела. Кроме того, свидетелем случившегося стал брат пострадавшего Мартин Кокс, который собирался помочь пострадавшему Шону, но также был избит фанатами.

В результате случившегося двое итальянских болельщиков были задержаны. Одним из них стал Шиуско. Как отметил судья, Шиуско не участвовал непосредственно в инциденте, однако на видеороликах заметно, что он также находился недалеко от пострадавшего.

Судья Марк Браун , вынесший приговор обвиняемому, отметил, что участие итальянца в беспорядках в итоге привело к травме Шона.

«Полуфинальный матч Лиги чемпионов — крупное международное соревнование, транслируемое на территории всей Европы, а действия подсудимого и остальной группы болельщиков значительно запятнали событие, которое должно оставаться радостным и касаться исключительно спорта. Стоит отметить, что он являлся частью беспорядка, который привёл к катастрофическим последствиям для господина Кокса», — сказал Браун.

Сразу после инцидента Шиуско отправился на матч, предварительно сменив верхнюю одежду и надев бейсболку. Несмотря на это, мерсисайдской полиции удалось установить личность мужчины и задержать его на выходе с «Энфилда» сразу после финального свистка. В расследовании случившегося активно принимали участие итальянские правоохранительные органы.

Сторона защиты попыталась доказать полную непричастность итальянца к избиению Кокса, возложив ответственность за инцидент на местных стражей порядка.

«Полиция никак не пыталась отделить фанатов друг от друга. Несмотря на всю тяжесть этого события, нельзя сказать, что в нём виноват именно Шиуско. Мой клиент не скрывал своё лицо, в результате чего именно он был арестован правоохранительными органами, а не кто-либо другой», — заявил адвокат подсудимого Найджел Пауэр.

Тем не менее фанат «Ромы» совершил чистосердечное признание, что помогло ему избежать более длительного срока тюремного заключения. В свою очередь второй обвиняемый по данному делу — Филиппо Ломбарди — отказывается признавать свою вину. Суд над ним состоится в конце этого года. По словам судьи, в скором времени дело по делу об избиении Кокса будет закрыто.

«Полиция столкнулась с крайне сложной ситуацией. Её вмешательство помогло подвести черту под этим шокирующим и ужасным событием», — добавил Браун.

Судья заметил, что инцидент является «пощёчиной ливерпульскому гостеприимству».