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Трагедия в небе: как погибла футбольная команда «Пахтакор»
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Трагическая история клуба, которому Усманов подарит $100 млн 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский бизнесмен Алишер Усманов принял решение оказать финансовую помощь узбекистанскому «Пахтакору» в размере $100 млн «Газета.Ru» вспоминает историю ташкентской команды, которая в 1979-м пережила страшную трагедию: в результате авиакатастрофы погибли футболисты, тренеры и члены клуба, после чего «Пахтакор» выпал из элиты советского футбола.
23 августа телеканал «Узбекистан 24» показал документальный фильм о российском бизнесмене Алишере Усманове, родившемся в Узбекистане, в котором предприниматель признается в желании оказать финансовую помощь ташкентскому «Пахтакору».
«Я горжусь тем, что я узбек, горжусь, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту», — заявил Усманов.
«Пахтакор» является не только одним из самых известных и титулованных клубов Узбекистана, но и имеет богатую историю времен СССР. Клуб был основан 8 апреля 1956 года, а уже через три сезона впервые выбрался в элиту советского футбола. В 1963 году, правда, «Пахтакор» выдал неудачный сезон и покинул высший дивизион.
Однако под руководством известного тренера Александра Абрамова команда из Ташкента вернулась в «вышку», где стала одним из ведущих клубов СССР. К концу 70-х годов у «хлопкоборов» (прозвище «Пахтакора». — «Газета.Ru») подобрался весьма перспективный состав, который демонстрировал привлекательную игру.
Однако 11 августа 1979 года эти футболисты и тренерский штаб стали жертвами авиакатастрофы, что впоследствии серьезно повлияло на судьбу команды.
В тот день в небе над Днепродзержинском на высоте 8400 м столкнулись два пассажирских самолета Ту-134, в одном из которых находились члены «Пахтакора». В результате катастрофы погибли 178 человек, 17 из которых — футболисты, тренеры и врачи команды из Ташкента, которые направлялись в Минск на матч с местным «Динамо».
Среди них, к счастью, не оказалось тогдашнего наставника «Пахтакора» Олега Базилевича. Тренер в последний момент отказался лететь этим рейсом и отправился в Киев по делам.
Второй авиалайнер направлялся из Челябинска в Кишинев через Воронеж. На его борту находились 88 пассажиров и еще шесть членов экипажа.
Практически все члены команды были похоронены на Боткинском кладбище Ташкента, где им установлен общий памятник. В 2009 году ко дню 30-летия трагедии на месте крушения самолетов был установлен монумент памяти «Пахтакора» и других жертв авиакатастрофы, признанной самой масштабной в истории СССР.
Авария стала результатом роковой ошибки двух диспетчеров Николая Жуковского и Владимира Сумского, которые не смогли «развести» два самолета по разной высоте. Впоследствии они были осуждены на 15 лет тюремного заключения. «Пахтакору» же, согласно решению Федерации футбола СССР, было гарантировано место в высшей лиге в течение трех лет вне зависимости от итогового результата. Этим пунктом команда из Ташкента воспользовалась лишь однажды, заняв в турнирной таблице национального первенства последнее, 18-е место.
Кроме того, команда была укомплектована за счет футболистов из других клубов.
Тем не менее спустя пять лет после трагедии «Пахтакор» покинул высшую лигу СССР, куда более не возвращался.
Всего в активе клуба 11 золотых медалей чемпионата Узбекистана, что на данный момент считается рекордным достижением. Кроме того, «Пахтакор» является 11-кратным обладателем национального Кубка (тоже рекорд). В советский период команда из Ташкента триумфов не добивалась. Лучшим достижением клуба является победа в первой лиге СССР (второй по силе дивизион. — «Газета.Ru»), а также выход в финал Кубка СССР сезона-1967/68, где ташкентская команда проиграла московскому «Торпедо» со счетом 0:1.
Несмотря на успешное выступление в национальном чемпионате, «Пахтакор» не имеет успеха на международной арене. Дальше стадии четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов узбекистанский клуб ни разу не проходил. Возможно, именно помощь Усманова сможет поспособствовать развитию «Пахтакора» в дальнейшем. Так, бизнесмен уже инвестировал в клуб около $20 млн При этом он намерен вложить средства в модернизацию домашнего стадиона «Пахтакора». В общей сложности проект оценивается в $100 млн  Благодарность за финансирование клуба уже выразил главный тренер «хлопкоробов» Шота Арвеладзе.
«В этом году команда «Пахтакор» всех радует, благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия», — приводит слова специалиста «Спутник».
Примечательно, что Усманов помогает «Пахтакору» на безвозмездной основе — предприниматель не владеет долей акций клуба.
Ранее ему принадлежал пакет акций лондонского «Арсенала», но в августе этого года он продал свою долю американцу Стэну Кронке за £550 млн 
«Я принял решение продать акции футбольного клуба «Арсенал», который, возможно, является лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательной команде и всем, чья жизнь и карьера с ней связаны», — сказал Усманов.
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