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Получил травму — остался один: игрока «Зенита» бросила жена
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Жена объявила о разводе с игроком «Зенита» после получения им травмы 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Русская супруга эквадорского игрока «Зенита» Кристиана Нобоа Ольга объявила о расставании с футболистом после того, как тот получил тяжелую травму и выбыл на полгода. Женщина заверила, что пара сохранила дружеские отношения и призвала публику «угомониться».
Эквадорский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа переживает один из самых тяжелых периодов в своей карьере.
Казалось бы, переход в топ-клуб в 32 года — просто сказочное развитие событий, однако после подписания контракта с сине-бело-голубыми футболист, который почти без перерывов выступает в России с 2007 года, столкнулся с серьезными трудностями.
Во-первых, при итальянском тренере Роберто Манчини он никак не мог закрепиться в основном составе и в феврале 2018 года был вынужден отправиться в полугодовую аренду в казанский «Рубин». Во-вторых, пребывание в Северной столице привело к тому, что эквадорец был на долгое время разлучен со своей супругой Ольгой Нобоа-Романовой — предпринимательницей из Казани, которая предпочла остаться в родном городе и не последовала за мужем.
В-третьих, после возвращения из аренды, в начале своего второго сезона в составе «Зенита», Нобоа крайне неудачно упал на землю в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» и получил тяжелейшую травму — разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.
В пятницу, 24 августа, он перенес в Барселоне операцию, после чего стало известно, что игрок задержится в Испании еще на две недели, чтобы пройти курс реабилитации. Согласно информации официального сайта питерцев, полное восстановление займет около полугода. И в довершение всех злоключений Нобоа его супруга Ольга объявила о расставании.
Неожиданное для многих сообщение появилось в инстаграме женщины вскоре после известия о страшной травме игрока. Нобоа-Романова заверила, что осталась с бывшим супругом друзьями, и высказала радость по поводу того, что футболист успешно перенес операцию.
«Прошу угомониться публику моей странички! Первое и самое важное — операция, слава богу, прошла успешно. Второе, мы друзья! В душе родные друг другу люди, которых связывали чувства, а сейчас дети! И это нормальные человеческие отношения, поддерживать друг друга, когда в этом есть необходимость! И в заключение третий момент: умейте цивилизованно отпускать друг друга и быть благодарными за все, что между вами было!» — написала экс-спутница игрока в своем инстаграме.
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Примечательно, что, судя по геолокации, фотография была сделана в Барселоне, а окружающая обстановка не оставляет сомнений в том, что это больничная палата. Бывшая супруга приехала поддержать Нобоа в Испанию после операции — настолько теплые отношения у них сохранились.
В СМИ сообщается, что семья футболиста и бизнесвумен распалась уже год назад, хотя широкой публике об этом до сих пор не было известно.
У пары есть два сына — Кристофер Диего, родившийся в 2010 году, и Лукас (в 2012-м).
История любви четы Нобоа получилась очень красивой, хотя и не завершилась хэппи-эндом. Футболист познакомился с девушкой в 2008 году, когда выступал за казанский «Рубин». После трудовой победы над московским «Локомотивом» со счетом 1:0 эквадорец заехал в одно из местных кафе, чтобы подкрепиться, и был поражен красотой Ольги, которая общалась с подругой за одним из соседних столиков.
Девушка в то время не разбиралась в футболе и даже не поняла, что за парень оказывает ей знаки внимания.
Позднее она вспоминала, что Кристиан был очень настойчив и упрямо отказывался прекратить попытки сближения, хотя изначально Ольга повела себя довольно холодно: не было настроения знакомиться.
Однако затем латиноамериканская страсть футболиста зажгла в россиянке ответную искру, и вскоре влюбленные сыграли свадьбу в России, а вот венчание прошло на родине Нобоа — в Эквадоре.
«В Эквадоре живут эмоциональные, радостные и добрые люди. Они много смеются, а при встрече обязательно целуются в знак приветствия, — делилась впечатлениями от поездки Ольга. — Для семьи Криса было не важно, откуда я родом. Они сделали все, чтобы в Эквадоре я чувствовала себя как дома. Мама Кристиана сразу стала меня называть «ми иха» (mi hija), что означает на местном наречии — «моя дочка».
Семья россиянки также радушно приняла иностранного зятя, и чета Нобоа провела много лет в счастливом браке, пока в августе этого года Ольга не шокировала публику новостью об их расставании.
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