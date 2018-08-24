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«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ
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«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ 

RT на русском 9 часов назад
Фото: globallookpress.com © Alexander Kulebyakin
Футбольный клуб «Ростов» одержал минимальную победу над тульским «Арсеналом» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В середине второго тайма защитник хозяев Александр Денисов сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, который реализовал Алексей Ионов.
«Ростов» набирает 12 очков и делит первое место с «Зенитом». «Арсенал» остаётся на 10 строчке.
Ранее «Ростов» объявил о расторжении контракта с футболистом Макеевым.
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