«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ 

Футбольный клуб «Ростов» одержал минимальную победу над тульским «Арсеналом» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В середине второго тайма защитник хозяев Александр Денисов сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, который реализовал Алексей Ионов.
«Ростов» набирает 12 очков и делит первое место с «Зенитом». «Арсенал» остаётся на 10 строчке.
Ранее «Ростов» объявил о расторжении контракта с футболистом Макеевым.