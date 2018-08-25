«Ювентус» с Роналду обыграл «Лацио»

"Ювентус" одержал победу над "Лацио" со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
Забитыми мячами отметились Миралем Пьянич (30-я минута) и Марио Манджукич (75). Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который летом перешел из испанского "Реала" за €100 млн, стал автором результативной передачи на Манджукича. Для Роналду этот матч стал вторым в чемпионате Италии.
"Ювентус" одержал вторую победу подряд в первенстве страны. "Лацио" начал сезон с двух поражений кряду.
В следующем туре "Ювентус" 1 сентября в гостях сыграет с "Пармой", "Лацио" 2 сентября примет "Фрозиноне".