«Ювентус» с Роналду обыграл «Лацио»

«Ювентус» обыграл «Лацио» в матче чемпионата Италии

"Ювентус" одержал победу над "Лацио" со счетом 2:0 в домашнем матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

"Ювентус" одержал вторую победу подряд в первенстве страны. "Лацио" начал сезон с двух поражений кряду.

В следующем туре "Ювентус" 1 сентября в гостях сыграет с "Пармой", "Лацио" 2 сентября примет "Фрозиноне".