Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович открыл счет в дерби против «Лос-Анджелеса». Видео размещено на официальном Youtube-канале клуба.

На 14-й минуте встречи Ибрагимович принял передачу партнера, находясь у дальней штанги. Швед подработал мяч грудью и пробил. Защитник вынес мяч из ворот, и атака «Гэлекси» завершилась ударом выше ворот. Воспользовавшись паузой, арбитр принял решение пересмотреть эпизод с ударом шведского форварда и установил взятие ворот.

Матч между «Лос-Анджелес Гэлэкси» и «Лос-Анджелес» завершился со счетом 1:1. Ответный мяч провел мексиканец Карлос Вела.