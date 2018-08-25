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Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
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Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора 

Lenta.ru 13 часов назад
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович открыл счет в дерби против «Лос-Анджелеса». Видео размещено на официальном Youtube-канале клуба.
На 14-й минуте встречи Ибрагимович принял передачу партнера, находясь у дальней штанги. Швед подработал мяч грудью и пробил. Защитник вынес мяч из ворот, и атака «Гэлекси» завершилась ударом выше ворот. Воспользовавшись паузой, арбитр принял решение пересмотреть эпизод с ударом шведского форварда и установил взятие ворот.
Матч между «Лос-Анджелес Гэлэкси» и «Лос-Анджелес» завершился со счетом 1:1. Ответный мяч провел мексиканец Карлос Вела.
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