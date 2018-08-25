Ещё
В «Ювентусе» пригрозили Роналду скамейкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Ювентусе» не гарантируют Роналду неприкосновенность 

Газета.Ru 25 августа 2018
Фото: Reuters
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не считает форварда команды Криштиану Роналду неприкасаемым футболистом, передает "Советский спорт".
"Роналду всегда прикладывает массу усилий. Он настоящий чемпион, который всегда готов к самопожертвованию. Он — отличный пример того, как должен вести себя футболист. Роналду никогда не может оказаться на скамейке запасных? Почему, это возможно", — заявил наставник в интервью пресс-службе "бьянконери".
33-летний португалец стал игроком туринской команды этим летом, перейдя в клуб из мадридского "Реала" за €112 млн
Газета.Ru: последние новости
У защитника "Динамо" нет претензий к судейству в матче со "Спартаком" Президент "Урала" хочет подписать Месси Легенда ЦСКА оценил уровень молодых игроков команды
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесова публично унизили на матче51
Ученица Тутберидзе шокировала Европу9
В МОК сделали сенсационное признание про допинг24
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики19
Футболисты «Спартака» отказались от общения со СМИ
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение