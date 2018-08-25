В зените славы

После впечатляющего выступления на чемпионате мира форвард сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба остается в центре внимания. Он отметил 30-летие и штампует голы с той же частотой, что и яркие ответы на вопросы журналистов. Что происходит с Дзюбой и надолго ли его хватит — разбиралась «Лента.ру»

Русская душа

«У нас русская душа: сначала, как обычно, себе приключения придумываем, а потом героически их преодолеваем», — признал Дзюба после очередной нервотрепки, устроенной игроками «Зенита» питерским болельщикам.

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы сине-бело-голубые 71 минуту проигрывали норвежскому «Мольде» в родных стенах.

Игру перевернул именно Дзюба: гол и попадание в штангу, превратившееся в результативную передачу не кому-нибудь, а Антону Заболотному — нападающему, забившему в составе «Зенита» второй мяч с февраля (!) нынешнего года. «Зовите меня Том Круз . Забо (Заболотный — прим. „Ленты.ру“) после моих ударов забивает, поэтому миссия невыполнима!» — отшутился Дзюба.

Лидера «Зенита» после матча отметил и легенда « Манчестер Юнайтед », а ныне главный тренер «Мольде» Уле Гуннар Сульшер: «Сложно защищаться против таких игроков, как Дзюба, в штрафной площади». С ним сложно не согласиться — Артем цеплялся за мячи, выигрывал верховые единоборства и в итоге добился своего. В нынешнем сезоне его просто не остановить: в шести матчах Дзюба забил шесть мячей. В еврокубках он догнал своего друга и партнера по «Зениту» Александра Кокорина: в активе обоих по 19 голов.

Безусловно, «Мольде» — не та команда, победой над которой «Зениту» стоит гордиться. Но и принижать достижения игроков и Дзюбы в частности тоже неправильно. В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» без Дзюбы ( Сергей Семак решил предоставить ему отдых) позорно проиграл минскому «Динамо» 0:4. В ответном матче Артем появляется на поле и делает результат — хет-трик и сверхзрелищная победа со счетом 8:1. И это при том, что игра проходила на пустом «Петровском» — Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал клуб за поведение болельщиков в одном из матчей прошлого сезона. Не всякая отечественная команда будет биться за результат в таких условиях. А «Зенит» бился и победил.

Артем хорош и в матчах национального чемпионата. До этого он забивал только «Енисею» и «Уралу» , но пользу приносил в каждой игре, в котором выходил на поле. А впереди встреча со «Спартаком» — самым принципиальным сейчас соперником для Дзюбы. Три года назад воспитанник красно-белых оказался команде не нужен и был продан в стан одного из злейших врагов. С тех пор утекло много воды, Артем не раз забивал в ворота бывшего клуба, но необходимый настрой вряд ли растерял.

Дзюба вспыхнул, выйдя на замену в матче-открытии чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией, и до сих пор не погас. Три забитых мяча и две голевых передачи — даже сухая статистика вызывает уважение, но все же не отражает того огромного влияния, которое форвард оказал на национальную команду на мировом первенстве. Чего только стоит его пламенная речь во время послематчевой серии пенальти с Хорватией в четвертьфинале!

«Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Он идет заранее. Не спешите. Просто ударьте по центру. Давайте!» — заряжал он партнеров по команде.

В результате Дзюба стал самым популярным футболистом сборной России, вырвался в лидеры по количеству подписчиков в Instagram (количество фолловеров нападающего возросло с 200 тысяч до 1,2 миллиона!) и заслужил всенародную любовь. По его собственному признанию, его стали узнавать даже бабушки на улицах.

А ведь всего этого могло бы не случиться. Представим, что Федор Смолов не откатил прошивку до образца самого себя пятилетней давности и забил на старте матча с саудовцами. Вряд ли Черчесов рискнул бы убирать с поля основного форварда, а Дзюба так и остался бы прозябать на скамейке. Но вышло иначе, и все накопленные эмоции Артем обратил в забитые мячи, поток которых не иссяк до сих пор.

«Дзюбе необходим отдых»

Пожалуй, сейчас Дзюба находится на пике формы. Но опасения вызывает то, что успешные отрезки карьеры Артема почти всегда сменялись спадами, нередко затяжными. Разумеется, болельщики верят, что на этот раз все сложится по-другому. Тем более что нападающий находится на таком эмоциональном и физическом подъеме, что Роналду и Модричу впору подвинуться в очереди за «Золотым мячом».

Самым уязвимым местом Дзюбы (и многих других спортсменов) является его зависимость от настроения. Началась белая полоса — голы залетают один за другим, а возникнет легкое недопонимание с тренером — на выходе получаются истории с «тренеришкой» (хотя изначально Артем не собирался выносить на публику напряженность в отношениях с бывшим тренером «Спартака» Унаи Эмери) и ссылками в тульский «Арсенал».

Открытым остается вопрос, надолго ли хватит нынешнего запала Дзюбы. Ведь организм не обманешь, а с учетом выступления на чемпионате мира Артем отдыхал всего неделю. Он, в отличие от многих других «сборников», прервал отпуск и вернулся в расположение «Зенита» по первому требованию Семака.

«Регулярно выходить на поле в состоянии эйфории невозможно. Дзюбе необходим отдых, чтобы перезарядить батарейки. На адреналине долго не протянешь. На первом месте у футболиста должны стоять не эмоции, а хорошая техническая оснащенность и скоростные качества. Может, я говорю не самые патриотичные вещи, но звезда, на мой взгляд, стабильно играет на самом высоком уровне 10-12 лет. А навесить ярлык "молодая звезда", "восходящая звезда", "пылающая звезда" можно всегда», — с таким мнением в интервью RT выступил российский тренер Ринат Билялетдинов

«Молодой» и «восходящий» — это уже точно не про Дзюбу, а вот эпитет «пылающий» в его адрес вполне уместен. Как бы только не сгорел раньше времени — таких случаев в истории современного российского футбола предостаточно. Но хочется надеяться, что Артем все же обуздает внутреннее пламя и продолжит делать то, что у него выходит лучше всего, — палить «сухие» серии вратарей и устраивать пожары в штрафной соперников.