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«Лион» проведет один матч Лиги чемпионов без зрителей
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«Лион» проведет один матч Лиги чемпионов без зрителей 

LiveSport.Ru 22 часа назад
Фото: lequipe.fr
УЕФА наказал французский «Лион» проведением двух домашних матчей в турнирах под эгидой организации без зрителей, один из которых условно, сообщает L’Equipe.
«Ткачи» получили наказание за поведение своих болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы прошлого сезона с московским ЦСКА.
«Лион» был признан виновным в том, что болельщики команды бросали посторонние предметы на поле, использовали пиротехнику, устроили беспорядки на трибунах, блокировали проходы. Кроме того, поклонников французского клуба уличили в проявления расизма.
Таким образом, «Лион» проведет свой первый домашний матч в групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19 без зрителей. При этом у французского клуба остается возможность обжаловать решение УЕФА.
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