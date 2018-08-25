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Дорожному беспределу Бекхэма положили конец
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Дорожному беспределу Бекхэма положили конец 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Reuters
Британский футболист Дэвид Бекхэм может лишиться прав на вождения автомобиля из-за превышения скорости на западе Лондона.
Согласно зафиксированным камерами данным, спортсмен, находясь за рулем своего Bentley, ехал со скоростью 59 миль в час (около 95 км/час) вместо разрешенных на этом участке 40 миль в час (64 км/час), сообщает Daily Mail.
Нарушение имело место 23 января. Слушание по этому делу назначено на 28 августа. Если Бекхэма признают виновным, то ему грозит серьезный штраф или лишение водительских прав. Сам спортсмен превышение скорости отрицает.
Как отмечает издание, спортсмен очень любит ездить по городу на Bentley. Как правило, в обществе членов своей семьи, чаще всего вместе со старшим сыном 19-летним Бруклином.
Это не первый подобный эпизод. В 1999 году Дэвид Бекхэм был оштрафован за превышение скорости. Юристам удалось отстоять футболиста от лишения прав. Футболист объяснил случившееся тем, что он убегал от папарацци.
Комментарии2  Ещё 17 источников 
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