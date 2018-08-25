Все готово к скандалу: «Спартак» сыграет с «Динамо»

Ташаев впервые сыграет за «Спартак» против «Динамо»

Александр Ташаев впервые может сыграть в московском дерби после перехода из «Динамо» в «Спартак» , ЦСКА без группы игроков основного состава сразится в Казани с «Рубином», а «Урал» и «Ахмат» в очном противостоянии постараются реабилитироваться за неудачный старт сезона. «Газета.Ru» анонсирует матчи игрового дня РПЛ.

Екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат» смело можно назвать неудачниками старта сезона в Российской премьер-лиге. «Шмели» за время работы Александра Тарханова приучили, что являются довольно яркой и играющей командой, способной прыгнуть выше головы, но точно неспособной вылететь.

Теперь Тарханов вновь перешел на административную должность в клубе, а сменивший его у руля Дмитрий Парфенов начал так себе — всего одно очко в четырех стартовых турах.

«Ахмат» тоже традиционно можно было отнести перед стартом чемпионата к числу крепких середняков, но пока ожиданий подопечные Игоря Ледяхова не оправдывают.

Четыре набранных очка позволили команде расположиться лишь на 13-м, то есть стыковом месте, а поражение от тульского «Арсенала», когда грозненцы вели со счетом 1:0 и еще в первом тайме остались в большинстве, но затем получили три безответных мяча, стало главным разочарованием начала сезона для футбольной Чечни.

Матчи «Урала» с «Ахматом» вот уже несколько лет овеяны ореолом сомнений в честности борьбы, но участники событий, конечно же, рьяно опровергают все обвинения, да и перед нынешним матчем никаких слухов и подозрительных движений около букмекерских контор замечено не было.

Главной потерей «Ахмата» стал Одис Роши, порвавший крестообразную связку и вылетевший из строя на полгода. Он присоединился в лазарете к защитнику Родолфо и форварду Зауру Садаеву

«Ахмат» близок к приобретению хавбека «Хайдука» из Сплита Зорана Нижича. За 28-летнего хорвата клуб выложит около €4 млн А вот лидер «Урала» Эрик Бикфалви пребывает в «чемоданном» настроении. Интересно, насколько слухи о переходе, например, в ЦСКА повлияют на мотивацию и концентрацию румына, агент которого подтвердил желание клиента перебраться в команду посерьезнее?

ЦСКА наконец одержал первую победу в чемпионате, разгромив тульский «Арсенал» (3:0) при весьма качественном футболе, пусть счет и не совсем отражает содержание игры, а удаление Гии Григалавы выглядело довольно спорно.

Куда важнее, что команда Виктора Гончаренко действительно перестраивается после окончания карьеры своих ключевых защитников-ветеранов и уходов Александра Головина с Понтусом Вернблумом и Витиньо. Армейцы, оформившие несколько интересных сделок уже после старта РПЛ и продолжающие кампанию, начинают приобретать очертания команды, которая будет бороться за верхние места таблицы.

Абель Эрнандес и Никола Влашич с ходу вписались в коллектив и сделали заявки на то, чтобы стать его лидерами.

Другое дело, что играть на выезде с «Рубином» Курбана Бердыева — занятие не из приятных. Правда, в прошлом домашнем матче казанцы потерпели свое первое поражение в сезоне, как раз дома уступив «Зениту» (0:1), но от этого ЦСКА будет на «Казань-Арене» еще сложнее.

«Рубин» все лучше и лучше реализует идеи своего наставника на поле и становится фирменным «бердыевским» коллективом: образцово дисциплинированным, рациональным и убийственно эффективным, особенно на своем поле.

На кону в Казани будет стоять место в верхней части таблицы — на данный момент у обеих команда по пять очков, и они располагаются на седьмой и восьмой строчке. Победитель сможет пуститься в погоню за ускакавшими вперед «Зенитом», «Спартаком» и «Ростовом».

Безусловно, главный матч субботы, да и всего уикенда, закроет игровую программу дня. На столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» распроданы уже все билеты на «Открытие Арене».

Очередное противостояние извечных соперников (во времена Советского Союза именно оно было главным дерби Москвы) в этот раз обещает быть особенно жарким. И тем, и другим есть за что мстить.

Спартаковцы наверняка помнят, что именно бело-голубые лишили их второго места в последнем чемпионате вместе с прямой путевкой в Лигу чемпионов, обыграв в заключительном туре (1:0). В итоге команда Массимо Карреры не прошла греческий ПАОК и теперь сыграет только в Лиге Европы.

В прошлом сезоне красно-белые вообще не смогли обыграть вернувшегося из ФНЛ принципиального соперника, упустив в первом туре сезона перевес в два мяча (2:2). Тогда уже в добавленное время счет сравнял не кто иной как Александр Ташаев.

Ныне полузащитник уже сам выходит на поле в спартаковской футболке, покинув свою родную команду со скандалом. Злость на Ташаева — лейтмотив если не для самих футболистов «Динамо», то для болельщиков клуба, а уж они передадут свою энергию игрокам. Если, конечно, перекричат спартаковских фанатов.

Оба клуба находятся в очень неплохой турнирной ситуации, однако при этом ни тем, ни другим очки терять не рекомендуется.

Динамовцы располагаются на шестом месте, но в активе у них только шесть очков, и поражение может отбросить их вообще в район зоны стыков за выживание.

У «Спартака» в четырех турах три минимальных победы и одна нулевая ничья с чемпионом «Локомотивом» при солидном собственном игровом перевесе. Команда Карреры впервые с 1992 года не пропустила ни одного мяча в четырех турах, а в общую группу наконец вернулся один из героев мундиаля Илья Кутепов

Другое дело, что «Ростов», уже выигравший накануне, под руководством Валерия Карпина набрал уже 12 очков и пока что обошел красно-белых, а у главного конкурента «Спартака» «Зенита» 12 баллов в активе после четырех матчей.

Так что допускать потерю, пусть и в дерби, в рамках борьбы за возврат чемпионского титула красно-белые позволить себе просто не могут.

Очки — это хорошо, но команде еще нужно показать хороший футбол после весьма невнятной игры в Краснодаре, где победа стала в значительной мере следствием удачи.

Очень интересно, какой состав на этот раз выставит итальянский главный тренер. Вернется ли в старт Дмитрий Комбаров , или же Лоренсо Мельгарехо сохранит за собой левую бровку? Не будут ли стоить Фернандо его фортели с отказом пожать тренеру руку после замены места в основе? Займет ли Зе Луиш место на острие атаки? Даст ли Каррера еще один шанс Софьяну Ханни или оставит в составе капитана Дениса Глушакова