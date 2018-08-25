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«Арсенал» выиграл у «Вест Хэма» в третьем туре АПЛ
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«Арсенал» выиграл у «Вест Хэма» в третьем туре АПЛ 

RT на русском 19 часов назад
Фото: Reuters
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче третьего тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе гостей единственный мяч забил Марко Арнаутович на 25 минуте. «Арсенал» через пять минут ответил голом Начо Монреаля, а на 70 минуте игрок «Вест Хэма» Исса Диоп отправил мяч в сетку собственных ворот.
В следующем туре «Арсенал» встретится с «Кардифф Сити», а «Вест Хэм» — с «Вулверхэмптоном».
Ранее «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче третьего тура АПЛ.
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