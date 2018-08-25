Букмекеры предсказали победу «Спартака» над «Динамо»

Букмекеры сулят повышенный выигрыш за пари на победу «Спартака» над «Динамо»

В субботу, 25 августа, в 5-м туре чемпионата России будут встречаться московские «Спартак» и «Динамо». По мнению аналитиков букмекерской компании bwin, фаворитом столичного дерби является «Спартак», победа которого оценивается коэффициентом 1.62, в то время как коэффициенты на ничью и выигрыш «Динамо» — 3.50 и 6.00 соответственно. Более того, bwin предлагает 2.70 в качестве суперкоэффициента (то есть шанс на повышенный выигрыш) выигрыш «Спартака» в первом тайме и во всем матче. После четырех туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблицу российской Премьер-Лиги, оставаясь единственной командой, не пропустившей ни одного гола. Заключить пари на то, что «Динамо» прервет «сухую» серию красно-белых можно с коэффициентом 1.90. Также bwin предлагает готовый супер-экспресс на субботние матчи российского первенства — пари на то, что «Спартак» обыграет «Динамо», «Урал» возьмет верх над «Ахматом», а «Рубин» — над ЦСКА, за 10.50 . Линия пари на матчи российской Премьер-Лиги доступна по ссылке