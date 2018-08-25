Ещё
Колобков выступил за введение системы VAR в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков выступил за введение системы VAR в российском футболе 

RT на русском 18 часов назад
Фото: Dylan Martinez Reuters
Министр спорта России Павел Колобков поддержал идею введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.
«Я считаю, да, введение системы VAR имеет смысл, но для этого нужно решение Международной федерации футбола (ФИФА) о введении видеоповторов», — цитирует Колобкова РИА Новости.
В качестве негативного аспекта системы VAR Колобков выделил увеличение продолжительности матчей.
Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил о подготовке к введению системы VAR в новом сезоне.
RT на русском: последние новости
Футболисты «Спартака» отказались от общения со СМИ после матча с «Динамо» СМИ: Бекхэм может быть лишён водительских прав «Арсенал» выиграл у «Вест Хэма» в третьем туре АПЛ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесова публично унизили на матче51
Ученица Тутберидзе шокировала Европу9
В МОК сделали сенсационное признание про допинг24
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики19
Футболисты «Спартака» отказались от общения со СМИ
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение