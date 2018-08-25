Колобков выступил за введение системы VAR в РФ

Министр спорта России Павел Колобков поддержал идею введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.
«Я считаю, да, введение системы VAR имеет смысл, но для этого нужно решение Международной федерации футбола (ФИФА) о введении видеоповторов», — цитирует Колобкова РИА Новости.
В качестве негативного аспекта системы VAR Колобков выделил увеличение продолжительности матчей.
Ранее исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил о подготовке к введению системы VAR в новом сезоне.