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Лавров оценил вклад Парамонова в отечественный футбол
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Лавров отправил письмо со словами соболезнования семье Парамонова 

RT на русском 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил письмо со словами соболезнования родственникам олимпийского чемпиона 1956 года по футболу Алексея Парамонова, ушедшего из жизни на 94-м году 24 августа.
«Алексей Александрович был легендой отечественного футбола. Внёс значительный вклад в популяризацию этого действительно народного вида спорта. Способствовал укреплению престижа нашей страны на международной спортивной арене», — приводит содержание письма РИА Новости.
Он также отметил, что Парамонова чтили и любили не только в России, но и за границей.
«Его зрелищная игра всегда радовала многочисленных болельщиков — как на Родине, так и за рубежом», — добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что болельщики московского «Спартака» почтят память ветерана клуба Алексея Парамонова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
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