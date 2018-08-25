Лавров оценил вклад Парамонова в отечественный футбол

Лавров отправил письмо со словами соболезнования семье Парамонова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил письмо со словами соболезнования родственникам олимпийского чемпиона 1956 года по футболу Алексея Парамонова , ушедшего из жизни на 94-м году 24 августа.

«Алексей Александрович был легендой отечественного футбола. Внёс значительный вклад в популяризацию этого действительно народного вида спорта. Способствовал укреплению престижа нашей страны на международной спортивной арене», — приводит содержание письма РИА Новости.

Он также отметил, что Парамонова чтили и любили не только в России, но и за границей.

«Его зрелищная игра всегда радовала многочисленных болельщиков — как на Родине, так и за рубежом», — добавил Лавров.