Бердыев предсказал будущее ЦСКА в этом сезоне 

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем с ЦСКА в пятом туре чемпионата России высказался о сопернике. На взгляд 66-летнего специалиста, «армейцы» удачно усилились и будут претендовать в этом сезоне на многое.
«Безусловно, ЦСКА является быстрой и молодой командой. У них — удачная селекция. У клуба — большое будущее уже в этом сезоне», — заявил Бердыев в эфире телеканала «Матч! Премьер».
Матч «Рубин» — ЦСКА проходит на «Казань-Арене». На 10-й минуте счет открыл форвард хозяев Дмитрий Полоз.