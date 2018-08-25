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Бердыев предсказал будущее ЦСКА в этом сезоне
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Бердыев предсказал будущее ЦСКА в этом сезоне 

News.ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем с ЦСКА в пятом туре чемпионата России высказался о сопернике. На взгляд 66-летнего специалиста, «армейцы» удачно усилились и будут претендовать в этом сезоне на многое.
«Безусловно, ЦСКА является быстрой и молодой командой. У них — удачная селекция. У клуба — большое будущее уже в этом сезоне», — заявил Бердыев в эфире телеканала «Матч! Премьер».
Матч «Рубин» — ЦСКА проходит на «Казань-Арене». На 10-й минуте счет открыл форвард хозяев Дмитрий Полоз.
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