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«Урал» выразил готовность подписать Месси
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«Урал» выразил готовность подписать Месси 

News.ru 12 часов назад
Фото: News.ru/Сергей Булкин
Екатеринбургский «Урал» выразил готовность подписать форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси. Так президент «шмелей» Григорий Иванов отреагировал на вопрос, какие позиции он планирует еще усилить.
«Никаких позиций больше усиливать не планируем, у нас хорошая команда. Только если Лионель Месси согласится перейти в «Урал», тогда попробуем подписать», — цитирует Иванова «Р-Спорт».
Ранее News.ru писал о том, что последним новичком «Урала» станет форвард Павел Погребняк. Последним клубом 34-летнего форварда был «Тосно» из Ленинградской области.
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