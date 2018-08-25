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«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью
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«Рубин» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА в пятом туре РПЛ 

RT на русском 12 часов назад
Фото: @fcrk Twitter
Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с московским ЦСКА в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, проходившая на «Казань Арене» завершилась со счётом 1:1.
В начале игры нападающий хозяев Дмитрий Полоз оказался никем не прикрыт в штрафной соперника и открыл счёт. Во втором тайме армейцы смогли восстановить равенство, усилиями вышедшего на замену Фёдора Чалова.
Таким образом, ЦСКА и «Рубин» набирают по шесть очков и делят пятое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Динамо».
В следующем туре казанцы сыграют с «Ростовом», а подопечные Гончаренко встретятся с «Уралом».
Ранее «Урал» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат».
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