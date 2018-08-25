«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью

«Рубин» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА в пятом туре РПЛ

Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с московским ЦСКА в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая на «Казань Арене» завершилась со счётом 1:1.

В начале игры нападающий хозяев Дмитрий Полоз оказался никем не прикрыт в штрафной соперника и открыл счёт. Во втором тайме армейцы смогли восстановить равенство, усилиями вышедшего на замену Фёдора Чалова

Таким образом, ЦСКА и «Рубин» набирают по шесть очков и делят пятое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Динамо».

В следующем туре казанцы сыграют с «Ростовом», а подопечные Гончаренко встретятся с «Уралом»

Ранее «Урал» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат».